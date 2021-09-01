Путин высказался за сохранение очного формата обучения

Президент России Владимир Путин уверен, что человек не сможет эффективно работать, если будет осваивать навыки и знания не в коллективе, а удаленно. Такое мнение он высказал на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке.
"Это не мое мнение, это мнение подавляющего большинства экспертов: эффективность работы человека, один из критериев эффективности работы - это умение работать в коллективе. Как же вы научитесь работать в коллективе, если все время онлайн будете заниматься?" - сказал он.
По мнению главы государства, в случае перехода на "удаленку" будет утрачен "один из важнейших критериев успеха, которые должны человека сопровождать".