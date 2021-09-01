Путин прилетел во Владивосток

Владимир Путин прибыл во Владивосток. Сегодня президент посетит Всероссийский детский центр "Океан", где встретится и пообщается со школьниками - победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Он также приедет в кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский, где в режиме видеоконференции примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями-учредителями Российского альянса по защите детей в цифровой среде и в церемонии открытия социальных объектов образования в Дагестане.

На этой неделе во Владивостоке у Путина также запланировано участие в Восточном экономическом форуме.