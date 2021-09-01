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01.09.2021 09:46
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: К новому учебного году детские технопарки Москвы подготовили мастер-классы для всей семьи

Текст: Любовь Проценко

Детские технопарки Москвы возобновляют познавательные семейные мастер-классы. В них могут участвовать дети и подростки в возрасте от семи до 17 лет, а также их родители, братья и сестры, и даже бабушки и дедушки. Бесплатные занятия будут проходить с 4 сентября по 12 декабря. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала порталу mos.ru:

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"Первую в этом году серию практикумов для всей семьи детские технопарки провели с марта по июль. Занятия оказались популярными, к ним присоединились 4,3 тысячи москвичей разных возрастов. К новому учебному году было решено организовать второй цикл познавательных мастер-классов. Такие проекты - хорошая возможность для школьников познакомиться с перспективными профессиями и получить полезные навыки".

Занятия посвятят программированию, технологиям виртуальной и дополненной реальности, инженерному делу, дизайну, естественно-научным исследованиям, биоинформатике, моделированию ракет и роботов, кибернетике, искусственному интеллекту, нейрокогнитивным технологиям и многому другому.

Как отметила Наталья Сергунина, мастер-классы проведут в девяти детских технопарках: "Наукоград" МФЮА, "Инжинириум" МГТУ имени Н.Э. Баумана, "Траектория взлета" МАИ, "Кулибин Про", "Вертикальный взлет", "На Зорге", детский технопарк равных возможностей РГСУ, научно-образовательный технопарк НИЦ "Курчатовский институт", а также "Байтик" в Троицке (ТиНАО). Каждое занятие будет длиться от одного до полутора часов.

Она подчеркнула: занятия будут проходить с соблюдением действующих санитарных мер. Посетителям необходимо носить маски и придерживаться социальной дистанции.

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