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01.09.2021 03:17
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин требует раскрыть дело об истринском побеге

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
На личном контроле держит расследование дела о дерзком побеге из изолятора в подмосковной Истре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Накануне он потребовал от руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Александра Старикова доклад по нему. Кроме дела о самом побеге главного следователя страны интересует ход расследования дела об убийстве владельца нескольких колбасных предприятий Владимира Маругова.

Напомним, Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве этого бизнесмена, был одним из пятерых беглецов из истринского изолятора. А в настоящее время он единственный, кто остается в статусе беглеца. Четверо его сокамерников уже задержаны. Троих нашли, один сам явился в полицию.

Фото: пресс-бюро ФСИН
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За информацию, которая поможет в поимке Мавриди, МВД недавно повысило вознаграждение с 1 млн до 1,5 млн рублей.

Александр Бастрыкин еще обратил внимание на информацию о том, что беглецы, в том числе Мавриди, могут быть причастны и к совершению других преступлений. Он поручил "оперативно проверить все имеющиеся данные".

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