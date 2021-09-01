Бастрыкин требует раскрыть дело об истринском побеге

Напомним, Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве этого бизнесмена, был одним из пятерых беглецов из истринского изолятора. А в настоящее время он единственный, кто остается в статусе беглеца. Четверо его сокамерников уже задержаны. Троих нашли, один сам явился в полицию.

За информацию, которая поможет в поимке Мавриди, МВД недавно повысило вознаграждение с 1 млн до 1,5 млн рублей.

Александр Бастрыкин еще обратил внимание на информацию о том, что беглецы, в том числе Мавриди, могут быть причастны и к совершению других преступлений. Он поручил "оперативно проверить все имеющиеся данные".