Бастрыкин требует раскрыть дело об истринском побеге

На личном контроле держит расследование дела о дерзком побеге из изолятора в подмосковной Истре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Накануне он потребовал от руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Александра Старикова доклад по нему. Кроме дела о самом побеге главного следователя страны интересует ход расследования дела об убийстве владельца нескольких колбасных предприятий Владимира Маругова.
Напомним, Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве этого бизнесмена, был одним из пятерых беглецов из истринского изолятора. А в настоящее время он единственный, кто остается в статусе беглеца. Четверо его сокамерников уже задержаны. Троих нашли, один сам явился в полицию.
За информацию, которая поможет в поимке Мавриди, МВД недавно повысило вознаграждение с 1 млн до 1,5 млн рублей.
Александр Бастрыкин еще обратил внимание на информацию о том, что беглецы, в том числе Мавриди, могут быть причастны и к совершению других преступлений. Он поручил "оперативно проверить все имеющиеся данные".