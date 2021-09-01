Что откроется в доме Абрикосовых после реставрации

Реставрация дома Абрикосовых на Малой Красносельской улице, который изображен на обертке конфет концерна "Бабаевский", завершится до конца 2022 года. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

А что будет в этом доме, когда окончательно завершится его реставрация, решат сами москвичи. Фото: Константин Завражин

Знаменитый дом - образец русского модерна. Его построили в 1902 году. Здание принадлежало династии Абрикосовых, известных своим кондитерским производством. Степан Абрикосов начал заниматься изготовлением сладостей еще в 1804 году, а его внук Алексей продолжил дело, создав во второй половине XIX века "Фабрично-торговое товарищество А.И. Абрикосова и сыновей". В 1880-х он перевел производство на Малую Красносельскую улицу, а дом построил по соседству с фабрикой. Двухэтажный особняк, фасад которого украсили изогнутые лепные детали в виде вазочек для конфет, спроектировал архитектор Борис Шнауберт. В 1919 году фабрику национализировали, а в 1922-м ей присвоили имя революционера Петра Бабаева.

Сейчас дом, который находится в собственности предприятия, восстанавливается на частные деньги. В прошлом году реставраторы завершили фасадные работы. В ходе их здание вместо привычного многим красно-кирпичного обрело оливковый цвет, что удивило горожан. "Это истинная историческая расцветка, - объяснил Емельянов. - Реставраторы ничего не придумали".

Сейчас реставрация идет внутри здания. Она уже преподнесла несколько сюрпризов. Например, в круглом зале, куда с первого этажа можно попасть по винтовой лестнице, реставраторы под несколькими слоями плотной белой краски обнаружили расписной витражный плафон диаметром почти два метра. Он размещался под световым фонарем - круглым окном в крыше, предназначенным для естественного освещения комнаты. Конструкцию полностью восстановили за полгода.

"В зале, где мы нашли плафон, прекрасная акустика, - отмечает Казарова. - Есть предположение, что здесь была гостиная с музыкальным салоном". По словам реставраторов, сейчас восстанавливаются и витражи-окна в виде пчелиных сот со вставками из розового и желтого, медового, стекла. Сохранился в доме и дубовый паркет. Причем в каждой комнате - свой рисунок.

Оливковый - это истинный исторический цвет этого здания

После реставрации дом Абрикосовых откроется для рядовых горожан. Обсуждается два варианта. Первый - обустроить в нем общественное пространство. Второй - передать помещение музею шоколада.