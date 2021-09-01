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01.09.2021 00:59
Рубрика: Культура

Что откроется в доме Абрикосовых после реставрации

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 198(8549)
Реставрация дома Абрикосовых на Малой Красносельской улице, который изображен на обертке конфет концерна "Бабаевский", завершится до конца 2022 года. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
А что будет в этом доме, когда окончательно завершится его реставрация, решат сами москвичи. Фото: Константин Завражин А что будет в этом доме, когда окончательно завершится его реставрация, решат сами москвичи. Фото: Константин Завражин
А что будет в этом доме, когда окончательно завершится его реставрация, решат сами москвичи. Фото: Константин Завражин

Знаменитый дом - образец русского модерна. Его построили в 1902 году. Здание принадлежало династии Абрикосовых, известных своим кондитерским производством. Степан Абрикосов начал заниматься изготовлением сладостей еще в 1804 году, а его внук Алексей продолжил дело, создав во второй половине XIX века "Фабрично-торговое товарищество А.И. Абрикосова и сыновей". В 1880-х он перевел производство на Малую Красносельскую улицу, а дом построил по соседству с фабрикой. Двухэтажный особняк, фасад которого украсили изогнутые лепные детали в виде вазочек для конфет, спроектировал архитектор Борис Шнауберт. В 1919 году фабрику национализировали, а в 1922-м ей присвоили имя революционера Петра Бабаева.

Фото: Сергей Николаев
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Сейчас дом, который находится в собственности предприятия, восстанавливается на частные деньги. В прошлом году реставраторы завершили фасадные работы. В ходе их здание вместо привычного многим красно-кирпичного обрело оливковый цвет, что удивило горожан. "Это истинная историческая расцветка, - объяснил Емельянов. - Реставраторы ничего не придумали".

Сейчас реставрация идет внутри здания. Она уже преподнесла несколько сюрпризов. Например, в круглом зале, куда с первого этажа можно попасть по винтовой лестнице, реставраторы под несколькими слоями плотной белой краски обнаружили расписной витражный плафон диаметром почти два метра. Он размещался под световым фонарем - круглым окном в крыше, предназначенным для естественного освещения комнаты. Конструкцию полностью восстановили за полгода.

"В зале, где мы нашли плафон, прекрасная акустика, - отмечает Казарова. - Есть предположение, что здесь была гостиная с музыкальным салоном". По словам реставраторов, сейчас восстанавливаются и витражи-окна в виде пчелиных сот со вставками из розового и желтого, медового, стекла. Сохранился в доме и дубовый паркет. Причем в каждой комнате - свой рисунок.

Оливковый - это истинный исторический цвет этого здания

После реставрации дом Абрикосовых откроется для рядовых горожан. Обсуждается два варианта. Первый - обустроить в нем общественное пространство. Второй - передать помещение музею шоколада.

В регионах Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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