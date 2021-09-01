Что течет из наших кранов и нужны ли нам дополнительные фильтры

Новости

Афганский посол рассказал о бегстве экс-президента страны Ашрафа Гани 05:37
Эксперты рассказали о росте числа ИП, работающих в сфере образования 05:00
Врачи: После вакцинации от COVID-19 прививка от гриппа не нужна 04:56
На Сахалине четыре человека пропали в лесу 04:42
Байден объявил о завершении эпохи военного переустройства других стран 04:12
США забыли в Афганистане спасшего Байдена переводчика 03:50
Власти Кипра сообщили о нефтяном пятне в Средиземном море 03:23
Диетолог Соломатина назвала составляющие идеального завтрака в сентябре 02:25
В США ученые доказали, что COVID-19 - не респираторное заболевание 01:41
Для ликвидации последствий урагана "Ида" в США привлекли нацгвардейцев 00:46
Псаки заявила, что США не будут спешить с признанием талибов 00:27
Пушков: Байден провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США 00:04
Боррель о выводе войск из Афганистана: Это явное поражение Запада 00:00
Трутнев назвал альтернативу созданию новых городов на Дальнем Востоке 31.08.2021
Байден назвал ошибкой расчет на правительственные силы Афганистана 31.08.2021
Пентагон поможет Украине в "обеспечении безопасности" в Черном море 31.08.2021
Мурашко рассказал о ситуации c COVID в регионах-лидерах по вакцинации 31.08.2021
В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных 31.08.2021
Пеле опроверг новость о своей госпитализации 31.08.2021
Захарова: Офису президента Зеленского стоит переименовать Украину в Укрусь 31.08.2021
Цена на газ в Европе побила очередной рекорд 31.08.2021
Карацев выиграл, Хачанов уступил на старте US Open 31.08.2021
Захарова: Афганцы никогда не забудут НАТО 31.08.2021
Профессор РАН Мажуга предложил активнее вовлекать российских студентов в научные проекты 31.08.2021
В РФ запретили госзакупки некоторых видов импортной техники 31.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
01.09.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Что течет из наших кранов и нужны ли нам дополнительные фильтры

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 199(8550)
Год назад я переехал из Москвы в подмосковную Лобню, и первое, что меня поразило, - наличие практически в каждом дворе автоматов по продаже питьевой воды. Аппараты, предлагающие влагу глубокой очистки, здесь установлены почти на каждом доме - за литр просят четыре рубля. В Москве я такого никогда не видел, а тут каждый день наблюдаю из окна очереди - люди с пластиковыми канистрами, как в деревне, выстраиваются к вожделенному источнику.
В Подмосковье воду обычно берут из подземных источников. А вода под землей всюду разная. Фото: Getty Images В Подмосковье воду обычно берут из подземных источников. А вода под землей всюду разная. Фото: Getty Images
В Подмосковье воду обычно берут из подземных источников. А вода под землей всюду разная. Фото: Getty Images

Что льют?

Фото: Олеся Курпяева/РГ
В ТиНАО запустили очистные сооружения нового поколения

Напомню, дело происходит в 15 километрах от Москвы, в крупном городе, в современном жилом комплексе. Зачем идти за водой с ведром, если она льется у тебя прямо из крана? Именно этот вопрос терзал меня первые несколько дней жизни в новой квартире. На вкус водопроводная вода была не хуже московской, я только по привычке прогонял ее через кувшинный фильтр. Удалить из воды он способен разве что остаточный хлор, который для здоровья не опасен, но вкус портит. Все изменилось, когда из очередной коробки после переезда был извлечен чайник и поставлен на плиту. После первого же кипячения выяснилось, что на его стенках отложилась накипь, а ее хлопья остались на дне чашки с чаем. Через неделю такой жизни стало ясно, что нужно что-то делать - пить чай с хлопьями не хотелось, а чайник при закипании начал потрескивать, поскольку накипи набралось столько, что она мешала работать нагревательным элементам.

С этого момента я начал открывать для себя мир фильтров для воды. Опрошенные соседи рассказали, что чаще всего ставят себе системы очистки, работающие по принципу обратного осмоса, - после предварительной фильтрации вода в них проходит через мембрану с тончайшими ячейками, в которые помещаются только молекулы воды. А примеси, которые больше размером, уходят в канализацию. Это если простым языком, без научной терминологии. Стоят такие фильтры от 10 тысяч рублей, да еще и часть воды сливают. Вдобавок производители рекомендуют добавлять к ним минерализаторы - дело в том, что вместе с вредными примесями из воды при такой фильтрации уходят и полезные минералы.

Изучение установленных во дворе автоматов по продаже воды показало, что они работают по тому же принципу - берут водопроводную воду, пропускают ее через фильтр с минерализатором и выдают по четыре рубля за литр. При этом исходная водопроводная вода стоит чуть дороже 20 рублей за кубометр, в котором этих литров уже тысяча! Отличный бизнес. Покупаем литры за копейки, продаем за рубли. Впрочем, за чистую воду люди готовы платить и куда больше.

Чистый маркетинг

Так что же, из кранов течет плохая вода и спасти нас может только фильтр? Эксперты говорят, что это не так. Дело в том, что та же накипь - это отложения солей кальция и магния. Воду с высоким содержанием этих веществ еще называют жесткой. Вот только для человека в меру жесткая вода опасности не представляет - во всяком случае Всемирная организация здравоохранения не считает ее угрозой для здоровья. Если вы попробуете прокипятить магазинную минералку, которую назначают для лечения некоторых болезней, то накипи образуется хоть отбавляй - те самые минералы осядут на стенках чайника. Так что же теперь, не пить "Боржоми"?

Подтверждает этот тезис и исполнительный директор центра "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов. Он говорит, что две основные проблемы питьевой воды в столичном регионе - высокое содержание железа и повышенная жесткость. "Однако эти факторы представляют больше угрозы для бытовой техники, чем для людей - жизни и здоровью они не угрожают, - объясняет он "РГ". - А популярность фильтров для воды, на мой взгляд, объясняется маркетинговыми ходами их производителей, а также довольно высокими требованиями людей к воде. Нам не нравится накипь в чайнике, в рекламе рекомендуют решить проблему с помощью фильтра, что мы и делаем. При этом накипь сама по себе - не проблема".

Две основные проблемы воды в столичном регионе - высокое содержание железа и повышенная жесткость

По словам Сохранова, в столичном регионе жители редко обращаются в приемные "ЖКХ Контроля" по поводу качества водопроводной воды. К тому же в последние годы оно растет - проверки находят нарушения в составе воды не более чем в 15% случаев. В то время как в среднем по стране треть воды признается некачественной. Способствует этому довольно интенсивная модернизация мощностей водоподготовки - в Москве внедряют новые технологии, в Подмосковье строят станции обезжелезивания.

Качество воды регулярно проверяют - только в первом полугодии этого года в Москве провели более миллиона исследований. "Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей, - объясняет заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. - Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю".

Фото: REUTERS
Гражданам начали выплачивать компенсации за долгое отсутствие горячей воды

На качество воды влияют не только ее исходное состояние и очистка, но и путь, по которому она попадает к вашему крану, - многое зависит от труб, по которым вода преодолевает многие километры. Именно поэтому вкус воды в разных районах Москвы и городах Подмосковья бывает разный - он зависит не только от конкретного источника водоснабжения, но и от состояния сетей. Причем за коммуникации внутри дома отвечают не поставщики воды, а управляющие компании - бывают случаи, когда после капремонта и замены водопроводных труб жильцы отмечают улучшение качества воды. Но изменилась на самом деле не она, а трубы, диаметр которых может со временем сокращаться в разы из-за отложений на стенках. В Подмосковье качество воды сильно отличается от города к городу еще и потому, что ее обычно берут из подземных источников. А вода под землей всюду разная.

Подводя итоги, можно сказать, что пить воду из-под крана чаще всего можно без опаски - это по крайней мере безвредно для здоровья. Фильтры в такой ситуации не сделают вас здоровее, они, скорее, помогут подогнать качество воды под ваши пожелания. Я, к примеру, поставил фильтр, который борется именно с жесткостью - вода в нем проходит через реагенты, которые снижают концентрацию солей. От накипи это помогает, но теперь мы знаем, что полезнее от этого вода становится вряд ли.

Кстати

Посчитай жесткость

Чтобы узнать, какого качества вода течет из вашего крана, в столице даже не обязательно сдавать ее в лабораторию. Достаточно ввести свой адрес на сайте "Мосводоканала" mosvodokanal.ru и можно изучать результаты последних испытаний именно вашей воды по многим показателям. Там же есть и калькулятор жесткости воды - в разных странах она измеряется в разных единицах, так что калькулятор поможет понять, какая жесткость оптимальна для вашей бытовой техники. Показатель часто указывают в инструкциях к посудомоечным, стиральным, кофейным и другим машинам. Но поскольку техника зачастую зарубежная, то и жесткость там пишут в иностранных единицах.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Пушков: Байден провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США
Захарова: Офису президента Зеленского стоит переименовать Украину в Укрусь
В РФ запретили госзакупки некоторых видов импортной техники
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег