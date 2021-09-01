Что течет из наших кранов и нужны ли нам дополнительные фильтры

Год назад я переехал из Москвы в подмосковную Лобню, и первое, что меня поразило, - наличие практически в каждом дворе автоматов по продаже питьевой воды. Аппараты, предлагающие влагу глубокой очистки, здесь установлены почти на каждом доме - за литр просят четыре рубля. В Москве я такого никогда не видел, а тут каждый день наблюдаю из окна очереди - люди с пластиковыми канистрами, как в деревне, выстраиваются к вожделенному источнику.

Что льют?

Напомню, дело происходит в 15 километрах от Москвы, в крупном городе, в современном жилом комплексе. Зачем идти за водой с ведром, если она льется у тебя прямо из крана? Именно этот вопрос терзал меня первые несколько дней жизни в новой квартире. На вкус водопроводная вода была не хуже московской, я только по привычке прогонял ее через кувшинный фильтр. Удалить из воды он способен разве что остаточный хлор, который для здоровья не опасен, но вкус портит. Все изменилось, когда из очередной коробки после переезда был извлечен чайник и поставлен на плиту. После первого же кипячения выяснилось, что на его стенках отложилась накипь, а ее хлопья остались на дне чашки с чаем. Через неделю такой жизни стало ясно, что нужно что-то делать - пить чай с хлопьями не хотелось, а чайник при закипании начал потрескивать, поскольку накипи набралось столько, что она мешала работать нагревательным элементам.

С этого момента я начал открывать для себя мир фильтров для воды. Опрошенные соседи рассказали, что чаще всего ставят себе системы очистки, работающие по принципу обратного осмоса, - после предварительной фильтрации вода в них проходит через мембрану с тончайшими ячейками, в которые помещаются только молекулы воды. А примеси, которые больше размером, уходят в канализацию. Это если простым языком, без научной терминологии. Стоят такие фильтры от 10 тысяч рублей, да еще и часть воды сливают. Вдобавок производители рекомендуют добавлять к ним минерализаторы - дело в том, что вместе с вредными примесями из воды при такой фильтрации уходят и полезные минералы.

Изучение установленных во дворе автоматов по продаже воды показало, что они работают по тому же принципу - берут водопроводную воду, пропускают ее через фильтр с минерализатором и выдают по четыре рубля за литр. При этом исходная водопроводная вода стоит чуть дороже 20 рублей за кубометр, в котором этих литров уже тысяча! Отличный бизнес. Покупаем литры за копейки, продаем за рубли. Впрочем, за чистую воду люди готовы платить и куда больше.

Чистый маркетинг

Так что же, из кранов течет плохая вода и спасти нас может только фильтр? Эксперты говорят, что это не так. Дело в том, что та же накипь - это отложения солей кальция и магния. Воду с высоким содержанием этих веществ еще называют жесткой. Вот только для человека в меру жесткая вода опасности не представляет - во всяком случае Всемирная организация здравоохранения не считает ее угрозой для здоровья. Если вы попробуете прокипятить магазинную минералку, которую назначают для лечения некоторых болезней, то накипи образуется хоть отбавляй - те самые минералы осядут на стенках чайника. Так что же теперь, не пить "Боржоми"?

Подтверждает этот тезис и исполнительный директор центра "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов. Он говорит, что две основные проблемы питьевой воды в столичном регионе - высокое содержание железа и повышенная жесткость. "Однако эти факторы представляют больше угрозы для бытовой техники, чем для людей - жизни и здоровью они не угрожают, - объясняет он "РГ". - А популярность фильтров для воды, на мой взгляд, объясняется маркетинговыми ходами их производителей, а также довольно высокими требованиями людей к воде. Нам не нравится накипь в чайнике, в рекламе рекомендуют решить проблему с помощью фильтра, что мы и делаем. При этом накипь сама по себе - не проблема".

Две основные проблемы воды в столичном регионе - высокое содержание железа и повышенная жесткость

По словам Сохранова, в столичном регионе жители редко обращаются в приемные "ЖКХ Контроля" по поводу качества водопроводной воды. К тому же в последние годы оно растет - проверки находят нарушения в составе воды не более чем в 15% случаев. В то время как в среднем по стране треть воды признается некачественной. Способствует этому довольно интенсивная модернизация мощностей водоподготовки - в Москве внедряют новые технологии, в Подмосковье строят станции обезжелезивания.

Качество воды регулярно проверяют - только в первом полугодии этого года в Москве провели более миллиона исследований. "Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей, - объясняет заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. - Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю".

На качество воды влияют не только ее исходное состояние и очистка, но и путь, по которому она попадает к вашему крану, - многое зависит от труб, по которым вода преодолевает многие километры. Именно поэтому вкус воды в разных районах Москвы и городах Подмосковья бывает разный - он зависит не только от конкретного источника водоснабжения, но и от состояния сетей. Причем за коммуникации внутри дома отвечают не поставщики воды, а управляющие компании - бывают случаи, когда после капремонта и замены водопроводных труб жильцы отмечают улучшение качества воды. Но изменилась на самом деле не она, а трубы, диаметр которых может со временем сокращаться в разы из-за отложений на стенках. В Подмосковье качество воды сильно отличается от города к городу еще и потому, что ее обычно берут из подземных источников. А вода под землей всюду разная.

Подводя итоги, можно сказать, что пить воду из-под крана чаще всего можно без опаски - это по крайней мере безвредно для здоровья. Фильтры в такой ситуации не сделают вас здоровее, они, скорее, помогут подогнать качество воды под ваши пожелания. Я, к примеру, поставил фильтр, который борется именно с жесткостью - вода в нем проходит через реагенты, которые снижают концентрацию солей. От накипи это помогает, но теперь мы знаем, что полезнее от этого вода становится вряд ли.

Кстати

Посчитай жесткость

Чтобы узнать, какого качества вода течет из вашего крана, в столице даже не обязательно сдавать ее в лабораторию. Достаточно ввести свой адрес на сайте "Мосводоканала" mosvodokanal.ru и можно изучать результаты последних испытаний именно вашей воды по многим показателям. Там же есть и калькулятор жесткости воды - в разных странах она измеряется в разных единицах, так что калькулятор поможет понять, какая жесткость оптимальна для вашей бытовой техники. Показатель часто указывают в инструкциях к посудомоечным, стиральным, кофейным и другим машинам. Но поскольку техника зачастую зарубежная, то и жесткость там пишут в иностранных единицах.