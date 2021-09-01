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Текст:   Сергей Жуков 
15:14 01.09.2021

Деревянный дом в Москве оценили в миллиард рублей

Самый дорогой дом в Серебряном Бору Москвы из тех, что выставлены на продажу, оценен в миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба Skolkovo Reality.

Фото: iStock
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По данным экспертов, за такую сумму предлагается приобрести скромный 104-метровый деревянный дом, построенный еще в довоенном 1940 году. Столь высокая цена обусловлена солидной площадью участка - 26 соток - и собственным выходом к воде.

Всего в Серебряном Бору сейчас экспонируется 17 элитных особняков. Средняя стоимость объектов - чуть больше 514 миллионов рублей. Причем с февраля текущего года ценник в этой премиальной локации подрос на 5,1%.

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