Деревянный дом в Москве оценили в миллиард рублей

Самый дорогой дом в Серебряном Бору Москвы из тех, что выставлены на продажу, оценен в миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба Skolkovo Reality.

По данным экспертов, за такую сумму предлагается приобрести скромный 104-метровый деревянный дом, построенный еще в довоенном 1940 году. Столь высокая цена обусловлена солидной площадью участка - 26 соток - и собственным выходом к воде.

Всего в Серебряном Бору сейчас экспонируется 17 элитных особняков. Средняя стоимость объектов - чуть больше 514 миллионов рублей. Причем с февраля текущего года ценник в этой премиальной локации подрос на 5,1%.