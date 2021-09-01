Детский музыкальный театр имени Наталии Сац объявил свои премьеры

Традиционный сбор труппы, предваряющий старт нового театрального года, прошел в Малом зале, так как знаменитый Большой зал с тремя сценами встал на долгожданную, но всегда мучительную для артистов реконструкцию. Впрочем, соседство со строительной площадкой, похоже, еще сильнее мотивировало коллектив к поиску разнообразных творческих форматов.

В новом сезоне первой премьерой, что обещана в октябре, станет опера одного из ведущих современных композиторов-неоклассиков Михаила Броннера, написанная по популярной книге Григория Остера "Вредные советы" специально по заказу театра. Над спектаклем, который из-за пандемии был перенесен на год, работает молодая творческая команда во главе с режиссером Валентиной Грищенко. Знаменитый детский балет на музыку Карена Хачатуряна "Чиполлино" поставит художественный руководитель балета театра Кирилл Симонов. Он же будет работать над вечером BALLETGALA, куда войдут фрагменты "Жар-птицы" и "Петрушки" Стравинского, "Спящей красавицы" и "Лебединого озера" Чайковского, "Шехеразады" Римского-Корсакова и "Синей птицы" Ильи Саца и Ефрема Подгайца, "Путешествия Гулливера" Алексея Ларина и "Маскарад" на музыку Арама Хачатуряна.

В ноябре театр примет на Малой сцене Первый всероссийский фестиваль "Страна - Театр - Школа". Форум станет преемником фестиваля "Театр - Школа", который родился в 1980 году по инициативе Наталии Сац. В 2021 году проект приглашает к участию детские театральные коллективы Челябинской, Липецкой и Воронежской областей. Его афиша не ограничивается показами спектаклей, а основывается на масштабной образовательно-педагогической программе: мастер-классы для учащихся и педагогов, что пройдут не только в столице, но и в регионах. Помимо этого, в программу фестиваля будет включена Школа юных блогеров.

Также в наступающем сезоне театр представит абонемент концертов "RE-Конструкция", в рамках которого в различных пространствах театра прозвучат редко исполняемые камерные, хоровые, оперные и инструментальные произведения. Фронтменом проекта станет Петр Айду.

Во второй половине сезона худрук театра Георгий Исаакян в тандеме с Кириллом Симоновым приступят к воплощению футуристической трилогии, которая будет состоять из оперы по роману Виктора Пелевина, балета по роману Айзека Азимова и драме, для работы над которой театр пригласил к партнерству Российский академический молодежный театр. Георгий Исаакян заметил на сборе труппы, что не верит в мемориальные театры, а верит в "живые" театры, которые развиваются, строятся и с интересом, азартом смотрят в будущее.

Георгий Исаакян не верит в мемориальные театры, а верит в "живые" театры, которые развиваются и с азартом смотрят в будущее

В трудном театрально-строительном сезоне артисты планируют играть спектакли не только в Малом зале, но и в пространстве Большого фойе, и сияющей панорамными окнами Ротонде. А также рассчитывают на гостеприимство коллег, чтобы спектакли большой формы не погубил вынужденный простой, пока родной зал заняли строители. Уже откликнулись РАМТ, "Геликон-Опера" и Центр культуры и искусства "Меридиан". Еще на осень запланированы гастроли в Перми, Екатеринбурге, Уфе.

Кстати

Театр по традиции 1 сентября проведет "День первоклассника" и праздник посвящения юных зрителей в театралы и покажет на Малой сцене спектакль "Королевский бутерброд". Как говорится, "Приятного аппетита и приятных театральных впечатлений!".