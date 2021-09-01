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01.09.2021 19:22
Рубрика: Общество

Девятилетняя Алиса Теплякова будет учиться в МГУ дистанционно

Текст: Ирина Огилько
Девочка-вундеркинд Алиса Теплякова, поступившая на психологический факультет МГУ им. Ломоносова очно побывала на празднике первокурсника. А вот учится она будет дистанционно. Подробности выяснил корреспондент "РГ".
Фото: vesti.ru Фото: vesti.ru
Фото: vesti.ru

По словам отца девочки, Евгения Теплякова, в последние дни августа дочери вручили студенческий билет. Такая скрытность связана с тем, чтобы не вызывать лишний ажиотаж в прессе. "Когда дочь Алиса сдала Единый госэкзамен, я не думал, что эта новость привлечет такое количество прессы, - рассказал "РГ" Евгений Тепляков. - Мы не были готовы к такому интересу со стороны СМИ. И очень надеюсь, что во время обучения не будет такого повышенного внимания. Это не эксперимент, это наша жизнь, это частная жизнь нашей семьи". Тем не менее, отец ответил, что они вопреки изначальному решению все же участвовали в Дне первокурсника. А Алиса даже поучаствовала в нескольких конкурсах. "Возле памятника Ломоносову было много активностей, в квестах про МГУ Алиса выиграла браслет и наклейку", - сказал Тепляков.

Фото: Из личного архива Алисы Тепляковой
9-летняя Алиса Теплякова поступила на психологический факультет МГУ

А вот обучаться девочка будет дистанционно. Как, впрочем, и все первокурсники. Как рассказали "РГ" в пресс-службе психологического факультета МГУ им Ломоносова, обучение начинается в гибридном формате. "Все лекции будут идти на факультете дистанционно", - уточнил представитель пресс-службы.

Напомним, что Теплякова в 8 лет сдала ЕГЭ и прошла дополнительные вступительные испытания в университет. Обучаться она будет на платной основе. Кроме Алисы в семье Тепляковых еще шестеро детей. Так, четырехлетняя Терра стала первоклассницей, Лейя в пять лет заканчивает программу четвертого класса. А семилетний Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за 9-й класс. Остальные - пока просто малыши.

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