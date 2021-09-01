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01.09.2021 10:10
Рубрика: Власть

До окончания регистрации на онлайн-голосование в сентябре осталось меньше двух недель

Текст: Александр Мелешенко

Регистрация избирателей на онлайн-голосование, которое пройдет в Москве с 17 по 19 сентября, завершится менее чем через две недели. Подать заявление можно до конца суток 13 сентября, напомнили в столичной мэрии.

Москвичам рассказали, на что можно потратить баллы за голосование онлайн

"Участвовать в онлайн-голосовании могут все совершеннолетние граждане России, постоянно зарегистрированные в Москве, с активным избирательным правом и полной учетной записью на mos.ru, - сообщает официальный сайт мэрии. - Также необходимо зарегистрироваться. Для подачи заявления потребуется ввести код из СМС, которое придет на номер телефона, указанный в личном кабинете".

Москвичи с 17 по 19 сентября будут выбирать депутатов Госдумы, также в нескольких районах столицы определятся члены городского парламента, а в Щукине выберут депутатов муниципального собрания района. У московских избирателей будет возможность не ходить на участок, а отдать свой голос онлайн. Заявления для онлайн-голосования подали уже более миллиона горожан.

Для регистрации необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru. Все подробности об онлайн-голосовании можно узнать в специальном разделе.

ВЦИОМ: Половина жителей Москвы готова участвовать в онлайн-голосовании в сентябре
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2021

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