Как подружившиеся в интернете автомобилисты помогают людям

Иногда помощь приходит совсем не от тех, от кого ее ждешь. Об этом хорошо знают пенсионер из Люберец Анатолий Петрович и пенсионерка из Раменского округа Елена Васильевна. Попав в трудную жизненную ситуацию, они надеялись на помощь откуда угодно, а помогли им обычные ребята из тематической группы "Люберцы за рулем".

С чего все начиналось

Эту группу пять лет назад создала в интернете девушка Катя из подмосковных Люберец. У нее совсем неженская профессия - Катя работает таксистом. "В дороге случается всякое. Сама не раз попадала в сложные ситуации", - говорит она. И группа "Люберцы за рулем" создавалась как скорая помощь водителям, у которых внезапно возникли проблемы в пути. Прикурить машину в мороз, помочь поменять пробитое колесо, срочно вызвать эвакуатор не по заоблачной цене, отбуксировать с места аварии, подвезти пару литров бензина заглохшему "чайнику", подсказать, где в Люберцах и окрестностях можно отремонтировать автомобиль у проверенных мастеров.

Сначала в группу добавлялись в основном Катины друзья и коллеги - таксисты. И посты не выходили за рамки автомобильных новостей и проблем. Но по мере того как число участников группы росло, ширилась и ее тематика. Одни просили разместить объявление о продаже машины или покупке запчастей, другие начали в массовом порядке пристраивать бездомных собак и котиков. Когда лента переполнилась котиками, кто-то предложил скинуться и съездить в приют для бездомных животных. Потом возникла идея провести субботник. С того момента добрые дела стали постоянной составляющей группы "Люберцы за рулем". Сегодня в ней состоят 10 тысяч человек, и многие из них охотно откликаются на просьбы о помощи. К слову, минувшей зимой, когда обильные снегопады и морозы спровоцировали коллапс в районе Люберец на МКАД - тяжелые большегрузы не удерживались на скользких идущих под уклон въездах и выездах, наравне с дорожниками и коммунальными службами фуры растаскивали и участники группы "Люберцы за рулем". И особенно зазывать никого не пришлось. Кинули клич на странице - желающие тут же нашлись.

И как продолжается

Люберчанин Анатолий Петрович работал таксистом 37 лет. Сейчас ему 81, и, конечно, ни в каких группах в интернете он не состоит. У него до недавнего времени даже свет зажигался через раз, поскольку проводка в квартире была не в порядке. Дед Анатолий попал в переплет. Оказался на старости лет не нужен родным. Точнее, был нужен, пока не отказался переписывать на дочь квартиру. Семья даже ремонт в ней затеяла перед передачей собственности. Но когда дед заартачился, заявив, что после смерти пусть забирают все, а до этого он останется хозяином, бросили все и ушли, оставив пенсионера со снятыми полами, без розеток и выключателей и с отключенной газовой плитой.

Анатолий Петрович не из тех, кто будет ходить по инстанциям и что-то просить, поэтому несколько месяцев прожил вот так - без горячей пищи и с досками под ногами. Хорошо, хоть соседи по лестничной клетке оказались неравнодушными. Они сняли ролик о бедственном положении бывшего таксиста и разместили его в соцсетях, где он попался на глаза кому-то из Катиной группы. "Мы обратились к участникам с предложением помочь дедушке. И люди начали откликаться точно так же, как откликались на просьбу помочь на дороге", - рассказывает Екатерина. Те, у кого было свободное время, вынесли из квартиры весь мусор. Те, у кого остались неиспользованные материалы после собственных ремонтов и строек, отдали их деду. Денег тоже собрали, но совсем немного - не больше 20 тысяч рублей. На них купили лекарства для Анатолия Петровича и мелочовку вроде подрозетников, которая обычно приобретается по счету и мало у кого остается после ремонта. Нашлись и свободные рабочие руки. Сегодня ремонт еще продолжается, но квартира уже приобрела человеческий вид: проложена новая проводка, установлены розетки и выключатели, замазаны щели в стенах, починено разбитое окно, пол блестит новой плиткой. И среди всего этого ходит Анатолий Петрович - обескураженный и растерянный оттого, что о нем совершенно бесплатно заботятся чужие люди.

А это - лишь крохотная часть участников группы "Люберцы за рулем", всегда готовых помочь. Фото: Из архива группы "Люберцы за рулем"

Елена, Ваня и другие

Помимо Анатолия у группы "Люберцы за рулем" есть еще две подопечных семьи. В поселении Островцы, что находится в соседнем Раменском округе Подмосковья, ребят ждут Елена Васильевна с сыном Иваном. Ивану 30 лет, и 12 из них он является лежачим инвалидом - из-за прогрессирующего рассеянного склероза. Елена пенсионерка, понятно, что они не шикуют. Ваня ухожен, и у него есть почти все необходимые лекарства, но в дом из крупных покупок уже много лет не покупается ничего. А недавно у них упала кухня. В прямом смысле упала - обветшала и обвалилась, в шкафах мало что выжило. И теперь Елена Васильевна моет посуду в ванной.

Не зря говорят, что водители - одни из самых отзывчивых людей

"А что она, разве за помощью в соцзащиту не обращалась?" - интересуюсь я. "Обращалась, конечно, она там вообще состоит на учете как ухаживающая за инвалидом, но покупка новых кухонь не входит в перечень социальной помощи", - объясняет Катя. И сейчас ребята из группы "Люберцы за рулем" помогают делать ремонт еще и этой семье. А еще купили Ивану новый матрас и приезжают просто погулять, повозить молодого человека в коляске по улицам, давая ему возможность полюбоваться окрестностями, а его маме время отдохнуть и побыть одной. Ну и привозят продукты, на которые у семьи никогда не хватает денег. Например, сок или любимый Ванин десерт - тортик "Сказка".

Третья подопечная семья живет в Егорьевске, но к ним Катя теперь ездит реже. Там умер папа, мама начала выпивать, две дочки рисковали оказаться в детдоме. Это вообще была интересная история. "В Люберцах есть заправка, откуда начинаются все наши совместные выезды, такая точка сбора для добрых дел. И на этой заправке работала девочка из Егорьевска, которая захотела вступить в нашу группу. Она и рассказала про ту семью, где пропадали девчонки", - вспоминает Екатерина. Если бы мама уже спилась, опустилась, детей отправили бы в детдом - и вроде как государство позаботилось о них, изъяв от асоциальной матери. А пока мать ходит по краю, никому дела нет, хотя все это видят и помочь семье можно, приложив гораздо меньше усилий. В данном конкретном случае Катя и ее согруппники оказались той ниточкой, за которую получилось ухватиться семье. Ездили к ним, собирали девчонок в школу, много времени проводили в общении с мамой, "переключая" ее интересы. Сейчас кризис миновал, мама взялась за ум, вот и ездят люберчане в Егорьевск редко.

Но обязательно будут другие семьи, которым нужна помощь.