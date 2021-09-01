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01.09.2021 09:54
Рубрика: Экономика

Как сэкономить на проезде в Москве до 11 тысяч рублей

Текст: Сергей Бабкин
С 1 сентября в московском транспорте начался парад всевозможных скидок. Горожане смогут сэкономить на проезде до 11 тысяч рублей в год при определенных условиях.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Пересадки в наземном транспорте - бесплатно

Около часа назад мэр Сергей Собянин объявил, что все пересадки в течение 90 минут в наземном транспорте будут бесплатными. Вы сели в автобус, потом - в трамвай и электробус, везде прислонили карту к валидаторам, но плата списывается только один раз. А сейчас на каждой пересадке с "Тройки" списывается еще по 23 рубля. Как воспользоваться скидкой?

  • 1. Откройте транспортный портал new.mosmetro.ru или приложение "Метро Москвы";
  • 2. Создайте свой аккаунт пассажира и привяжите карту "Тройка";
  • 3. Если возникли сложности, обращайтесь по телефону 3210;
  • 4. Ждите 12 часов. Спустя это время вам станут доступны бесплатные пересадки.

Исключение: Пересесть бесплатно можно только на транспорт разных маршрутов.

Подсчитано, что максимальная экономия в год достигнет 11 тысяч рублей.

Из Новой Москвы в "старую" - без переплат

До этой осени автобусные поездки стоили 42 рубля по территории Новой и "старой" Москвы, а вот транзит "Новая - старая" - 60. С 1 сентября это зонирование отменено. Как воспользоваться скидкой максимально эффективно?

Если вы часто ездите между Новой и "старой" Москвой, то приобретайте единый проездной ТАТ за 1240 руб. на месяц. По сравнению со старой схемой в год сэкономите до 10 тысяч рублей.

Проезд в метро дешевле на 20 рублей

Также с сентября до конца года можно экономить до 20 рублей при проезде в метро. Льготой могут воспользоваться владельцы карт "Мир" любого банка. Что нужно сделать?

  • 1. Привяжите карту "Мир" к платежному приложению в смартфоне Apple Pay, Google Pay, Sber Pay и т.д.;
  • 2. Расплачивайтесь смартфоном на турникетах;
  • 3. Проходите в метро и ждите возврата 20 рублей на карточку - это произойдет через несколько минут, а сначала спишется полная сумма.

Исключение: Если вы не привяжете карту "Мир" к смартфонным платежным сервисам, а будете просто расплачиваться пластиком, то скидка составит 10 рублей.

Акция действует до конца этого года.

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