Как сэкономить на проезде в Москве до 11 тысяч рублей

Пересадки в наземном транспорте - бесплатно
Около часа назад мэр Сергей Собянин объявил, что все пересадки в течение 90 минут в наземном транспорте будут бесплатными. Вы сели в автобус, потом - в трамвай и электробус, везде прислонили карту к валидаторам, но плата списывается только один раз. А сейчас на каждой пересадке с "Тройки" списывается еще по 23 рубля. Как воспользоваться скидкой?
- 1. Откройте транспортный портал new.mosmetro.ru или приложение "Метро Москвы";
- 2. Создайте свой аккаунт пассажира и привяжите карту "Тройка";
- 3. Если возникли сложности, обращайтесь по телефону 3210;
- 4. Ждите 12 часов. Спустя это время вам станут доступны бесплатные пересадки.
Исключение: Пересесть бесплатно можно только на транспорт разных маршрутов.
Подсчитано, что максимальная экономия в год достигнет 11 тысяч рублей.
Из Новой Москвы в "старую" - без переплат
До этой осени автобусные поездки стоили 42 рубля по территории Новой и "старой" Москвы, а вот транзит "Новая - старая" - 60. С 1 сентября это зонирование отменено. Как воспользоваться скидкой максимально эффективно?
Если вы часто ездите между Новой и "старой" Москвой, то приобретайте единый проездной ТАТ за 1240 руб. на месяц. По сравнению со старой схемой в год сэкономите до 10 тысяч рублей.
Проезд в метро дешевле на 20 рублей
Также с сентября до конца года можно экономить до 20 рублей при проезде в метро. Льготой могут воспользоваться владельцы карт "Мир" любого банка. Что нужно сделать?
- 1. Привяжите карту "Мир" к платежному приложению в смартфоне Apple Pay, Google Pay, Sber Pay и т.д.;
- 2. Расплачивайтесь смартфоном на турникетах;
- 3. Проходите в метро и ждите возврата 20 рублей на карточку - это произойдет через несколько минут, а сначала спишется полная сумма.
Исключение: Если вы не привяжете карту "Мир" к смартфонным платежным сервисам, а будете просто расплачиваться пластиком, то скидка составит 10 рублей.
Акция действует до конца этого года.