Легко ли устроить ребенка в детский сад в Москве

Новости

В Японии на режиссера Такэси Китано напал мужчина с ножом и киркой 05:21
Генсек НАТО оценил роль РФ и КНР в борьбе с терроризмом в Афганистане 04:55
Вильфанд назвал регионы с самой высокой температурой воздуха 04:06
Летевшую из Москвы в Анталью пассажирку сняли с рейса из-за маски 03:56
Племянница Трампа рассказала о его отношении к Путину 03:23
Восемь человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в Египте 02:40
Основатель Telegram Дуров назвал контент Netflix и TikTok липкой грязью 02:15
Фанаты "Спартака" и "Зенита" устроили массовую драку в Твери 01:29
Песков посочувствовал поправившему Путина школьнику 00:52
Сборная Хорватии вырвала победу у Словакии 00:15
Власти Нью-Йорка знали о проблемах в затопленных подвалах до трагедии 04.09.2021
В США объявили о гибели пяти моряков после крушения вертолета в Калифорнии 04.09.2021
Горных стрелков в Центре "Терскол" обучают с помощью мобильного комплекса 04.09.2021
РПЦ: Крещеных у раскольников украинских детей надо крестить заново 04.09.2021
Карпин - о матче с Кипром: Игра, мягко говоря, не порадовала 04.09.2021
Трамп продает отель в Вашингтоне в шаге от Белого дома 04.09.2021
Дюков: Качество игры сборной в матче с Кипром вызывает вопросы 04.09.2021
Шойгу: Армейские игры развивают сотрудничество для глобальной безопасности 04.09.2021
Сопротивление в Панджшере заявило о больших потерях талибов 04.09.2021
Мазепин считает, что Шумахер специально испортил его финальную попытку 04.09.2021
Путин: Игры стран СНГ укрепят международное гуманитарное сотрудничество 04.09.2021
Marvel официально признала Шан-Чи новым Мстителем 04.09.2021
В "Роскосмосе" заявили, что готовы к поставкам ракетных двигателей в США 04.09.2021
Кипр - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 04.09.2021
На Урале поздравили с серебром российских волейболистов-паралимпийцев 04.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
05.09.2021 06:00
Рубрика: Общество

Легко ли устроить ребенка в детский сад в Москве

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Неделя № 199(8550)
В этом году в столичные детские сады придут 435 тысяч детей. Это в два раза больше, чем 10 лет назад. Возраст для поступления в дошкольные учреждения снизился - 15 тысяч малышей отправятся в садики в 2 года 2 месяца. Это на два месяца раньше, чем было прежде.
В этом году в столичные детсады придет вдвое больше детей, чем 10 лет назад. Произойдет это благодаря строительству новых зданий садиков - их за это время появилось 300. До конца 2023 года в городе планируется открыть еще сотню дошкольных учреждений. Фото: РИА Новости В этом году в столичные детсады придет вдвое больше детей, чем 10 лет назад. Произойдет это благодаря строительству новых зданий садиков - их за это время появилось 300. До конца 2023 года в городе планируется открыть еще сотню дошкольных учреждений. Фото: РИА Новости
В этом году в столичные детсады придет вдвое больше детей, чем 10 лет назад. Произойдет это благодаря строительству новых зданий садиков - их за это время появилось 300. До конца 2023 года в городе планируется открыть еще сотню дошкольных учреждений. Фото: РИА Новости

Стало ли сложнее юному москвичу попасть в государственный детский сад, расскажем в этом материале.

Вся надежда на строителей

Десять лет назад мамы дошкольников рассказывали, что им, чтобы устроить ребенка в садик, надо встать в очередь, как только он родился. Точно так же, как в царской России дворянина записывали в армию. И если дитя высоких кровей "дорастало" до офицера, то малыш ХХI века - до места в детском саду. Правда, место могло подоспеть в пятый или даже в шестой день рождения. Связана такая ситуация была с тем, что жилья в Москве строили больше, чем тратили денег на создание инфраструктуры. А нет новых садов - нет и новых мест. Исправлять эту ситуацию начали в последнее десятилетие. С этого времени в городе построен каждый шестой сад, а всего за это время их открылось 300. Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, до конца 2023 года в городе планируют открыть еще сотню дошкольных учреждений. Строить их будут там, где сохраняется сложная ситуация, например, на территории Новой Москвы, в густонаселенных районах - Зябликово, Молжаниновский и другие.

Идем на снижение

Как уверяют власти, проблемы с устройством детей в сады из разряда общих перешли в локальные. В целом по городу очередей в детские сады нет. Всем трехлеткам место гарантировано. Можно получить его и раньше. Свыше 80 тысяч детей младше трех лет посещают сады. Это вдвое больше, чем было 2010 году. И планка возраста поступления в садик продолжает падать.

Где искать сады

В этом году из общего числа дошкольников впервые придут в сады в возрасте 2,2 года 15 тысяч ребятишек. Но желающих отдать ребенка оказалось больше, чем таких мест. "Всем желающим пока предоставить места не можем, такая возможность есть только в учебных учреждениях 110 районов города", - продолжает Анастасия Ракова. Но в этих районах можно не только отдать в сад на полный рабочий день ребенка в возрасте 2,2 года, но еще и выбрать, куда лучше отдавать с перспективой будущего обучения. Например, в Беговом районе такие группы открыты при двух образовательных учреждениях. Сложнее попасть в сад при кадетской школе N 1784. "Группа для детей в возрасте от 2,2 до 3 лет у нас называется группой раннего развития, - рассказала "РГ" представитель школы Марина Владимирова. - В эту группу была очередь, но прошли те, кто первым подал документы на место в саду". По словам директора школы "Спектр" Марии Кривошеиной, распорядок дня в таких группах рассчитан на 12 часов, а численность ребят меньше, чем в обычных. "За ребятами присматривают и ухаживают воспитатель и его помощник, - сказала она "РГ". - Большинство ребят занимаются в группах до конца рабочего дня. Родителям надо работать, поэтому мы открыты".

Может быть, попробовать в соседнем районе?

Жительница Пресненского района Дарья Яшкина, мама двухлетней Стефании, в сад с рождения ребенка не записывала. "У нас был запланирован переезд с Профсоюзной улицы в центр, - говорит Яшкина. - Поразило, что на Пресне проще найти место в саду, чем на юго-западе города". А мама Алексея Чапала, которому исполнилось 2 года 3 месяца, будет возить его в сад из Щербинки в Бутово. "Это был один из садов, куда мы просили нас принять. В Щербинке в группы 2,2 не попали. Но мне здесь удобно. Недалеко от его сада расположена моя работа", - поделилась с "РГ" мама мальчика Ирина Чапала.

Как говорят власти, снижение возрастной планки в этом году не предел. В ближайшие годы при интенсивном строительстве садов город доведет "возраст" детсадовцев до двух лет.

Напомним, что правила подачи документов для зачисления в сад не изменились. Необходимо заполнить электронное заявление на портале mos.ru. Выбрать три образовательных учреждения, одно из которых должно располагаться по месту жительства. К заявлению прикрепить копии паспорта гражданина РФ, свидетельства о рождении, регистрации в Москве и, если есть, право на льготу.

Кстати

На связи

Есть вопросы по зачислению в дошкольные учреждения или вопросы по системе образования? Вам ответят на них в департаменте образования и науки Москвы по многоканальному телефону +7 (495) 530-71-71 (понедельник - пятница, с 09.00 до 19.00) или по электронной почте infodo@edu.mos.ru

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Очередь в детский сад

Главное сегодня

Генсек НАТО оценил роль РФ и КНР в борьбе с терроризмом в Афганистане
Племянница Трампа рассказала о его отношении к Путину
Песков посочувствовал поправившему Путина школьнику
Фанаты "Спартака" и "Зенита" устроили массовую драку в Твери
Вильфанд назвал регионы с самой высокой температурой воздуха
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян