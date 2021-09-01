Легко ли устроить ребенка в детский сад в Москве

В этом году в столичные детские сады придут 435 тысяч детей. Это в два раза больше, чем 10 лет назад. Возраст для поступления в дошкольные учреждения снизился - 15 тысяч малышей отправятся в садики в 2 года 2 месяца. Это на два месяца раньше, чем было прежде.

В этом году в столичные детсады придет вдвое больше детей, чем 10 лет назад. Произойдет это благодаря строительству новых зданий садиков - их за это время появилось 300. До конца 2023 года в городе планируется открыть еще сотню дошкольных учреждений. Фото: РИА Новости

Стало ли сложнее юному москвичу попасть в государственный детский сад, расскажем в этом материале.

Вся надежда на строителей

Десять лет назад мамы дошкольников рассказывали, что им, чтобы устроить ребенка в садик, надо встать в очередь, как только он родился. Точно так же, как в царской России дворянина записывали в армию. И если дитя высоких кровей "дорастало" до офицера, то малыш ХХI века - до места в детском саду. Правда, место могло подоспеть в пятый или даже в шестой день рождения. Связана такая ситуация была с тем, что жилья в Москве строили больше, чем тратили денег на создание инфраструктуры. А нет новых садов - нет и новых мест. Исправлять эту ситуацию начали в последнее десятилетие. С этого времени в городе построен каждый шестой сад, а всего за это время их открылось 300. Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, до конца 2023 года в городе планируют открыть еще сотню дошкольных учреждений. Строить их будут там, где сохраняется сложная ситуация, например, на территории Новой Москвы, в густонаселенных районах - Зябликово, Молжаниновский и другие.

Идем на снижение

Как уверяют власти, проблемы с устройством детей в сады из разряда общих перешли в локальные. В целом по городу очередей в детские сады нет. Всем трехлеткам место гарантировано. Можно получить его и раньше. Свыше 80 тысяч детей младше трех лет посещают сады. Это вдвое больше, чем было 2010 году. И планка возраста поступления в садик продолжает падать.

Где искать сады

В этом году из общего числа дошкольников впервые придут в сады в возрасте 2,2 года 15 тысяч ребятишек. Но желающих отдать ребенка оказалось больше, чем таких мест. "Всем желающим пока предоставить места не можем, такая возможность есть только в учебных учреждениях 110 районов города", - продолжает Анастасия Ракова. Но в этих районах можно не только отдать в сад на полный рабочий день ребенка в возрасте 2,2 года, но еще и выбрать, куда лучше отдавать с перспективой будущего обучения. Например, в Беговом районе такие группы открыты при двух образовательных учреждениях. Сложнее попасть в сад при кадетской школе N 1784. "Группа для детей в возрасте от 2,2 до 3 лет у нас называется группой раннего развития, - рассказала "РГ" представитель школы Марина Владимирова. - В эту группу была очередь, но прошли те, кто первым подал документы на место в саду". По словам директора школы "Спектр" Марии Кривошеиной, распорядок дня в таких группах рассчитан на 12 часов, а численность ребят меньше, чем в обычных. "За ребятами присматривают и ухаживают воспитатель и его помощник, - сказала она "РГ". - Большинство ребят занимаются в группах до конца рабочего дня. Родителям надо работать, поэтому мы открыты".

Может быть, попробовать в соседнем районе?

Жительница Пресненского района Дарья Яшкина, мама двухлетней Стефании, в сад с рождения ребенка не записывала. "У нас был запланирован переезд с Профсоюзной улицы в центр, - говорит Яшкина. - Поразило, что на Пресне проще найти место в саду, чем на юго-западе города". А мама Алексея Чапала, которому исполнилось 2 года 3 месяца, будет возить его в сад из Щербинки в Бутово. "Это был один из садов, куда мы просили нас принять. В Щербинке в группы 2,2 не попали. Но мне здесь удобно. Недалеко от его сада расположена моя работа", - поделилась с "РГ" мама мальчика Ирина Чапала.

Как говорят власти, снижение возрастной планки в этом году не предел. В ближайшие годы при интенсивном строительстве садов город доведет "возраст" детсадовцев до двух лет.

Напомним, что правила подачи документов для зачисления в сад не изменились. Необходимо заполнить электронное заявление на портале mos.ru. Выбрать три образовательных учреждения, одно из которых должно располагаться по месту жительства. К заявлению прикрепить копии паспорта гражданина РФ, свидетельства о рождении, регистрации в Москве и, если есть, право на льготу.

Кстати

На связи

Есть вопросы по зачислению в дошкольные учреждения или вопросы по системе образования? Вам ответят на них в департаменте образования и науки Москвы по многоканальному телефону +7 (495) 530-71-71 (понедельник - пятница, с 09.00 до 19.00) или по электронной почте infodo@edu.mos.ru