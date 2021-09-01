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01.09.2021 15:00
Рубрика: Культура

Любимова: При виде "Большой глины" мое сердце не дрогнуло

Текст: Инга Бугулова
Скульптура "Большая глина", установленная в столице в середине августа, продолжает будоражить общественность и вызывать самую разную реакцию. Теперь спорный объект авторства швейцарского художника Урса Фишера прокомментировала и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Выступая на Просветительском форуме "Новое знание", Ольга Любимова отметила, что лично ее "Большая глина" не впечатлила.
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"С точки зрения искусства, мое сердце никак не дрогнуло при виде этой скульптуры", - приводит ее слова ТАСС. Однако министр подчеркнула, что творение Фишера, спровоцировавшее такую "невероятную реакцию", очень важно с точки зрения диалога об искусстве.

- Кому-то это кажется интересным, кого-то это откровенно бесит, кто-то считает, что это лучшее, что он видел в жизни и пишет об этом огромный пост в блоге. Это и есть диалог, который возникает при обсуждении того или иного произведения искусства. Посмотрите, никого этот кусок глины не оставил равнодушным, - отметила Ольга Любимова.

Напомним, "Большая глина" была установлена на Болотной набережной 15 августа. Кураторы называют спорную скульптуру метафорой творчества - художник разминал кусок глины, когда решил, что это прекрасный символ того, как материя преображается в руках человека. Москвичи арт-объект не оценили.

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