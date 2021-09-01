Любимова: При виде "Большой глины" мое сердце не дрогнуло

Выступая на Просветительском форуме "Новое знание", Ольга Любимова отметила, что лично ее "Большая глина" не впечатлила.
"С точки зрения искусства, мое сердце никак не дрогнуло при виде этой скульптуры", - приводит ее слова ТАСС. Однако министр подчеркнула, что творение Фишера, спровоцировавшее такую "невероятную реакцию", очень важно с точки зрения диалога об искусстве.
- Кому-то это кажется интересным, кого-то это откровенно бесит, кто-то считает, что это лучшее, что он видел в жизни и пишет об этом огромный пост в блоге. Это и есть диалог, который возникает при обсуждении того или иного произведения искусства. Посмотрите, никого этот кусок глины не оставил равнодушным, - отметила Ольга Любимова.
Напомним, "Большая глина" была установлена на Болотной набережной 15 августа. Кураторы называют спорную скульптуру метафорой творчества - художник разминал кусок глины, когда решил, что это прекрасный символ того, как материя преображается в руках человека. Москвичи арт-объект не оценили.