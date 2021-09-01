МХАТ им. Горького рассказал о планах в новом сезоне

МХАТ им. Горького переходит в наступление. Именно таким - наступательным - объявил 124-й сезон театра его худрук Эдуард Бояков: "Хватит защищаться, извиняться и что-то кому-то объяснять. Мы - МХАТ, мы на острие - но не скандалов, а повестки", - отметил он на сборе труппы, рассказав о грядущих премьерах.

Первой премьерой 8 октября будет "Розовое платье" по пьесе Натальи Мошиной - зрители увидят, что стало с героинями чеховских "Трех сестер" в 1930-е годы. В спектакле примет участие Ирина Линдт в роли Наташи.

Продолжит МХАТ и линию детских спектаклей: 23 октября состоится показ "Пиноккио" - зрителям расскажут о театральном закулисье на языке главных хитов итальянской оперы - будут звучать Россини, Верди, Пуччини, Доницетти, а исполнят вокальные партии артисты Большого театра. На 6 и 7 ноября намечена премьера спектакля "Женщины Есенина" по книге Захара Прилепина.

Идет работа над постановкой по роману "Хлорофилия" Андрея Рубанова.

- Это будет огромный спектакль, невероятный по задачам. Фэнтези в театрах почти не ставят - это очень сложно технически. Но я абсолютно точно могу гарантировать впечатляющие декорации: мы выстроим Москву будущего прямо в зрительном зале, - прокомментировал Эдуард Бояков.

Режиссер Рената Сотириади выпустит "Ромео и Джульетту" Шекспира, Александр Дмитриев - мольеровского "Скупого" с Леонидом Якубовичем в главной роли. На главной сцене представят также "Обручение" по Метерлинку и "Чемодан" по Довлатову. Состоится и отложенный из-за пандемии спектакль "На дне" в режиссуре Андрея Кончаловского. На Малой сцене свой проект "Сказки в шатре" продолжит Алиса Гребенщикова, покажут постановку "Сумбур и музыка" о Дмитрии Шостаковиче.

- В сезоне-2021/2022 мы продолжим разговор о том, кто мы, зачем мы здесь и для чего вообще существует театр. Будем заниматься сутью, а не бесконечным обсуждением нашего противостояния (с Татьяной Дорониной. - Ред.), не реакцией на кампанию, которая ведется против нас. МХАТ - это бренд, мы живой и актуальный театр", - подытожил Эдуард Бояков.

Худрук уверен, что пристальное внимание к спектаклю "Чудесный грузин" - результат попадания в болевую точку:

- Дело не только в участии Ольги Бузовой. Общество не готово к серьезному разговору о Сталине. Пьесу нельзя назвать просталинской, но и антисталинской тоже нельзя. Идет разговор именно о феномене.

В ноябре "Чудесный грузин" вернется на сцену, но в доработанном виде.

Хватит защищаться, извиняться и объясняться, - решил худрук МХАТа. - Пора заниматься сутью: кто мы, зачем мы здесь и для чего существует театр

Что касается конфликта с Татьяной Дорониной, то здесь наметилась положительная динамика - шесть актеров, не принявших новое руководство и ушедших в оппозицию, вернулись в труппу. Но точек соприкосновения с народной артисткой СССР по-прежнему нет.

- Татьяна Васильевна четко определила свою позицию в отношении нынешнего руководства театра, и сейчас сложно выстраивать с ней какие-то контакты. Но если она захочет с нами общаться, мы будем только рады, - отметил и.о. директора театра Олег Михайлов.

Он рассказал о рекордном количестве премьер (15!) прошлого сезона, о росте посещаемости. В 2020-м выручка дошла до 25 млн против 15 млн в 2017-м. На днях театр едет на гастроли в Крым, а в ноябре и декабре - в Петербург и Новосибирск.

Кстати

В театре приступили к работе над спектаклями, которые могут пополнить афишу сезона-2021/2022. Это "Братья Карамазовы", "Белая гвардия", новая редакция ефремовской постановки "Валентин и Валентина", эпос "Марья Моревна", спектакль-бродилка "Одиссея Бродского" и работа, продолжающая диалог МХАТа с современной литературой, - "1993" по книге Сергея Шаргунова. В прошлом сезоне эту "литературную" тему начал "Лавр" по роману Евгения Водолазкина, в этом - продолжает "Хлорофилия" Андрея Рубанова.