Михаил Мишустин в День знаний рассказал о своих школьных годах

Премьер-министр Михаил Мишустин в День знаний посетил в Долгопрудном физтех-лицей имени известного советского физика Петра Капицы и лично протестировал знания учащихся.

Свою историю образовательное учреждение ведет с 1991 года. С 2014 года в нем действует интернат на 300 человек. Сейчас на территории лицея строятся учебный корпус на 425 мест, детский технопарк, кампус для проживания на 200 мест. Работы начались в конце 2020 года. Учебный корпус должен быть сдан к сентябрю следующего года, а технопарк и кампус лицеистам придется подождать до февраля 2024 года.

На базе лицея по поручению президента планируется создать новый кластер физико-математического профиля, который будет работать по модели образовательного центра "Сириус". "На эти цели из федерального бюджета будут направлены серьезные деньги - в течение трех лет более 1,7 миллиарда рублей", - рассказал глава правительства. Михаил Мишустин заглянул на несколько уроков, проходивших 1 сентября. На физике класс выполнял лабораторную работу на повторение законов механики, и премьер пожелал ученикам, чтобы их коэффициент полезности всегда был равен 100 процентам. А на уроке химии премьер вспомнил собственные школьные опыты. "Я чуть не взорвал аппарат Киппа", - рассказал он, добавив, что именно по химии у него в аттестате была единственная "четверка". Школьники подарили Мишустину пробирку с химическим веществом, выделенным в результате опыта по получению серебра из лактозы.

Одиннадцатому классу глава правительства поставил задачу, с которой лицеисты не смогли справиться. Занимались они, правда, анализом бизнес-проектов, но премьер решил их проверить по профилю образовательного учреждения: требовалось провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, используя только математическую линейку. Учащимся это оказалось не по силам. Тогда Михаил Мишустин наглядно, несколько минут выводя на доске прямые, показал решение. "Конечно, очень важно решать задачи, связанные с бизнесом, и с приложением математических фундаментальных знаний, которыми вы обладаете. Но мне кажется, в вашем возрасте хорошо бы фундаменталки поднабраться, - посоветовал премьер. - А когда вы будете обладать математическими знаниями, физикой, химией, вы сможете решать любые задачи, включая бизнес".

Когда вы будете обладать математическими знаниями, физикой, химией, вы сможете решать любые задачи

Уровень среднего образования в России глава кабмина считает достаточно высоким. Но также важно во всех регионах обеспечить доступ для дальнейшего образования способным ученикам. При этом власти особое внимание будут уделять развитию отечественной технической школы как фундаменту, "на котором многое строится". "Те, кто заканчивает технические вузы или имеют хорошую математическую подготовку, потом могут заниматься гуманитарными проектами и другими направлениями, потому что фундаментальные знания всегда позволят их применить", - заметил Мишустин. Правительство же в ближайшие три года на научные исследования направит из федерального бюджета свыше 1,5 триллиона рублей. "Наше государство позволяет себе такую возможность, потому что нет ничего важнее на сегодня, чем создание самых качественных базовых образовательных школ", - заявил премьер.

Глава правительства сам выпускался из технического вуза. Он закончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН), но только изначально поступать намеревался совершенно в другое высшее учебное заведение. "Я хотел учиться в Московском государственном университете, но туда я не поступил - мне не хватило полбалла", - поделился он своим опытом абитуриента. Выпускник экономико-математической школы при МГУ был уверен, что баллов у него достаточно, и до сих пор не может объяснить, как так получилось. В итоге Мишустина взяли на вечернее отделение "СТАНКИНа", а родители посоветовали устроиться на работу.

Спросили председателя правительства о том, как он сейчас в должности второго лица государства проводит свободное время. "Иногда хватает времени на спорт, без этого совсем будет плохо: поплавать, поиграть в хоккей. Почитать книги, больше, наверное, специальную литературу. Это то, на что остается время. А вот уже на телевизор времени не остается", - рассказал премьер-министр о своем досуге.

Тем временем

День знаний мэр столицы Сергей Собянин встретил в школе "Дмитровский", где открылось после ремонта здание для старшеклассников на Карельском бульваре.

Поздравив учащихся и педагогов с началом нового учебного года, глава города сказал: "В Москве сегодня пошли в школу 1,5 миллиона москвичей и еще около 800 тысяч - в колледжи и университеты. Целая огромная страна. Особенно если учесть, что там еще учат сотни тысяч работников образования - школьного и дошкольного, а также высшей школы. И все это сегодня пришло в движение".

Собянин отметил, что столица готовилась к этому дню - строила новые школы и ремонтировала старые, создавала новые программы и новые общественные пространства. В равной мере это относится и к школе "Дмитровский". Пятиэтажный корпус привели в порядок, отремонтировав фасад и крышу - в результате школа теперь выглядит как новая. Установили новые системы вентиляции, чтобы ребятам легче дышалось, с целью безопасности заменили пожарную автоматику и средства пожаротушения. Закупили и самое современное оборудование для предпрофильного образования - в "Дмитровском" есть инженерный, медицинский, предпринимательский, кадетский и IT-классы. И теперь у десяти- и одиннадцатиклассников, которые учатся в них, появился многопрофильный и интерактивный комплекс с компьютерной и копировально-множительной техникой, интерактивными панелями, 3D-принтерами и комфортной мебелью. А еще коворкинг-зоны, робоклассы, медицинский блок, лабораторно-исследовательские комплексы, лекционные залы и классы для занятий в малых группах, рекреации с медиатекой. "Сейчас уже половина школьников в Москве учатся в предпрофильных классах, - сказал Сергей Собянин, обращаясь к ребятам. - Я думаю, что это поможет всем вам в дальнейшем выборе профессии".

Большое внимание власти уделили в ходе подготовки к Дню знаний благоустройству школьных дворов и стадионов, а также территорий детских садов. Более чем на 400 из них приведены в порядок футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки, установлены спортивные тренажеры и детские игровые комплексы. А 10 крупных межшкольных стадионов созданы заново. Все они во внеурочное время будут открыты для отдыха и занятий спортом для жителей близлежащих районов.

Подготовила Любовь Проценко