Московский финансовый форум-2021 пройдет 8 сентября

V Московский финансовый форум-2021 пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" 8 сентября. Ключевая тема мероприятия, которое организуют Минфин и правительство Москвы, - "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире".

В работе форума примут участие более 40 спикеров, которые выступят на 15 площадках. Планируется, что в пленарной сессии примут участие помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

В рамках деловых сессий выступят руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, Президент РСПП Александр Шохин и многие другие.

Актуальная программа и информация о спикерах размещена на официальном сайте форума.