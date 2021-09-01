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01.09.2021 21:26
Рубрика: Власть

Москва ввела крупные скидки на проезд

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8551)
Сотни тысяч жителей Москвы получили возможность экономить на проезде в общественном транспорте до 11 тысяч рублей в год. Мэр Сергей Собянин объявил о бесплатных пересадках между автобусами, электробусами и трамваями. А еще раньше были введены скидки в метро, МЦД и МЦК по карте "Мир".
Пересадки на наземном транспорте теперь бесплатные. Фото: Сергей Михеев Пересадки на наземном транспорте теперь бесплатные. Фото: Сергей Михеев
Пересадки на наземном транспорте теперь бесплатные. Фото: Сергей Михеев

Раньше в наземном транспорте за каждую пересадку с "Тройки" списывалось по 23 рубля. А со вчерашнего дня у горожан появилась возможность не переплачивать за поездки, совершенные в течение 90 минут. "Эта мера привлечет на наземный транспорт новых пассажиров. Ведь многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут, - написал в своем блоге мэр Сергей Собянин. - Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока".

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
В Подмосковье подешевел проезд в общественном транспорте

Чтобы воспользоваться льготой, нужно привязать "Тройку" к личному кабинету на портале new.mosmetro.ru или в приложении "Метро Москвы". Если что-то не получается, звоните с мобильного по номеру 3210. Далее ждите 12 часов - системе нужно время, чтобы связать все данные. А потом просто прикладываете "Тройку" к турникетам и экономите. Надо только учесть два момента. Во-первых, бесплатно пересаживаться можно только на разные маршруты. Во-вторых, по-прежнему будут списываться 23 рубля при пересадках в наземный транспорт с метро, МЦД и МЦК и обратно. "Бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тысяч пассажиров в день, - отметил Сергей Собянин. - Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей".

Скидки в том числе распространяются и на Новую Москву. Как уже ранее сообщала "РГ", для присоединенных поселений отменили тарифное зонирование. То есть теперь "новый москвич", работающий в границах МКАД, может один раз заплатить 42 рубля и доехать до своего офиса в старых границах даже за две-три пересадки.

Экономить можно и на проезде в метро. Дешевле всего будет проходить в подземку даже не по "Тройке", а по карте "Мир". Если привязать ее к любому платежному приложению в смартфоне наподобие Apple и GooglePay и расплачиваться на турникете гаджетом, то можно сэкономить на каждом проходе по 20 рублей. Сначала спишутся 46, а через несколько минут 20 вернутся. Если расплачиваться просто карточкой "Мир", то скидка составит 10 рублей. Акция продлится до конца года. Власти Москвы анонсируют, что и в дальнейшем билетная система в городе будет становиться удобнее и гибче.

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