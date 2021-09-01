Москвичей после COVID-19 ждет бесплатная углубленная диспансеризация

Решение о проведении для москвичей, переболевших COVID-19, бесплатной углубленной диспансеризации, принято вчера на заседании президиума правительства Москвы.

Проходить такая диспансеризация будет в два этапа. На первом этапе пациентов ждет прием терапевта и семь исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, спирометрия, по показаниям - тест с шестиминутной ходьбой. Для тех, кто перенес опасный вирус в средней и тяжелой форме, будет также измерена концентрация D-димера в крови и проведена рентгенография органов грудной клетки. Необходимость во втором этапе определяют результаты исследований первого этапа. В этом случае врач может назначить дополнительные обследования. И если у пациента будут выявлены хронические неинфекционные заболевания, его поставят на диспансерное наблюдение.

Пройти углубленную диспансеризацию могут все горожане, переболевшие коронавирусной инфекцией. Проводится она не раньше чем через 60 календарных дней после выздоровления. По инициативе человека такая диспансеризация может быть проведена и в случае, если он подозревает, что все-таки перенес коронавирус, но официально это нигде не зарегистрировано. Такое возможно при бессимптомном протекании заболевания.

Все расходы на углубленную диспансеризацию москвичей взял на себя городской бюджет. На ее проведение правительством Москвы выделено 850 миллионов рублей.