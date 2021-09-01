Москвичей после COVID-19 ждет бесплатная углубленная диспансеризация

Новости

Для ликвидации последствий урагана "Ида" в США привлекли нацгвардейцев 00:46
Псаки заявила, что США не будут спешить с признанием талибов 00:27
Пушков: Байден провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США 00:04
Боррель о выводе войск из Афганистана: Это явное поражение Запада 00:00
Трутнев назвал альтернативу созданию новых городов на Дальнем Востоке 31.08.2021
Байден назвал ошибкой расчет на правительственные силы Афганистана 31.08.2021
Пентагон поможет Украине в "обеспечении безопасности" в Черном море 31.08.2021
Мурашко рассказал о ситуации c COVID в регионах-лидерах по вакцинации 31.08.2021
В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных 31.08.2021
Пеле опроверг новость о своей госпитализации 31.08.2021
Захарова: Офису президента Зеленского стоит переименовать Украину в Укрусь 31.08.2021
Цена на газ в Европе побила очередной рекорд 31.08.2021
Карацев выиграл, Хачанов уступил на старте US Open 31.08.2021
Захарова: Афганцы никогда не забудут НАТО 31.08.2021
Профессор РАН Мажуга предложил активнее вовлекать российских студентов в научные проекты 31.08.2021
В РФ запретили госзакупки некоторых видов импортной техники 31.08.2021
За две недели снизились цены на овощную продукцию в стране 31.08.2021
Посольство РФ в КНР выразило соболезнование в связи со смертью Всеволода Овчинникова 31.08.2021
Чернышенко объяснил, как получить виртуальную "Пушкинскую карту" 31.08.2021
Умер актер Владислав Зайченко 31.08.2021
На ВЭФ впервые представят человекоподобного робота производства РФ 31.08.2021
"Босс-молокосос 2" опять возглавил российский прокат 31.08.2021
Клубы РПЛ поддержали изменение лимита на легионеров 31.08.2021
В Пулково перепутали гробы с телами умерших женщин 31.08.2021
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью 31.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
01.09.2021 00:41
Рубрика: Общество

Москвичей после COVID-19 ждет бесплатная углубленная диспансеризация

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 198(8549)
Решение о проведении для москвичей, переболевших COVID-19, бесплатной углубленной диспансеризации, принято вчера на заседании президиума правительства Москвы.

Проходить такая диспансеризация будет в два этапа. На первом этапе пациентов ждет прием терапевта и семь исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, спирометрия, по показаниям - тест с шестиминутной ходьбой. Для тех, кто перенес опасный вирус в средней и тяжелой форме, будет также измерена концентрация D-димера в крови и проведена рентгенография органов грудной клетки. Необходимость во втором этапе определяют результаты исследований первого этапа. В этом случае врач может назначить дополнительные обследования. И если у пациента будут выявлены хронические неинфекционные заболевания, его поставят на диспансерное наблюдение.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Прошедших полную вакцинацию от COVID-19 поощрят деньгами

Пройти углубленную диспансеризацию могут все горожане, переболевшие коронавирусной инфекцией. Проводится она не раньше чем через 60 календарных дней после выздоровления. По инициативе человека такая диспансеризация может быть проведена и в случае, если он подозревает, что все-таки перенес коронавирус, но официально это нигде не зарегистрировано. Такое возможно при бессимптомном протекании заболевания.

Все расходы на углубленную диспансеризацию москвичей взял на себя городской бюджет. На ее проведение правительством Москвы выделено 850 миллионов рублей.

В регионах Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Пушков: Байден провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США
Захарова: Офису президента Зеленского стоит переименовать Украину в Укрусь
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты