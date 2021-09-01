Москвичи продолжают регистрироваться на электронное голосование

Напомню, выборы пройдут с 17 по 19 сентября - в эти дни москвичи будут выбирать депутатов Госдумы, также в нескольких районах столицы определятся члены городского парламента, а в Щукине выберут депутатов муниципального собрания района. Сделать это можно как традиционным способом, на избирательном участке, так и онлайн. У электронного голосования помимо удобства - не нужно никуда не ходить - есть и еще одно преимущество. Голосуя онлайн, вы не рискуете здоровьем - ни своим, ни окружающих, ведь никаких личных контактов не будет. Это особенно важно в условиях пандемии - число заражений хотя и снизилось, но вирус никуда не делся.

Собственно, о том, что за онлайн-выборами будущее, говорит число их сторонников - уже больше миллиона горожан. Их привлекает еще и надежность. Голосуя обычным способом, избиратель не знает судьбу бюллетеня после того, как опустил его в урну. В случае же с электронной системой все гораздо прозрачнее и более предсказуемо. К примеру, уже сейчас, подав заявление на электронные выборы, вы сможете проверить, включены ли в список электронных избирателей. Сервис отображает все изменения, которые происходят с заявлениями на участие в электронном голосовании.

Чтобы проверить статус заявления, достаточно ввести уникальный номер - его присылают при отправке заявки, также он сохраняется в уведомлениях в личном кабинете на mos.ru или в электронных письмах. Система в ответ покажет актуальный статус заявления. Например, что ваши данные успешно прошли проверку в Центризбиркоме. Там проверяют все заявления - данные избирателей сверяют с федеральной базой. Проверить можно и не свое заявление - все они доступны на сайте mos.ru/proverka-deg/.

А непосредственно во время выборов у голосующих онлайн будет возможность изменить свой выбор, пока бюллетень находится на автосохранении. С бумажным бюллетенем ведь трудно себе такое представить.