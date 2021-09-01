Почему прорыв на водопроводе в Россоши закончился ЧС

Из-за крупной аварии на магистральной канализации второй по населению город в Воронежской области на четыре дня остался без водоснабжения. Местные власти объявили режим ЧС. На помощь россошанцам пришли пять районов области.

Центральный канализационный коллектор города Россоши лопнул утром 22 августа. В 10.00 по асфальту улицы Максима Горького, под которой проходит труба диаметром 800 миллиметров, зазмеились трещины, потом - провал. Чуть больше месяца назад здесь подобное уже случалось, и в этот раз власти действовали по знакомой схеме: закрыли задвижку перед коллектором, чтобы осушить его для ремонта, предупредили население о скором отключении воды и в 12.30 остановили главный городской водозабор. Без воды осталась половина города: 300 многоэтажек общим населением порядка 33 тысяч человек и 19 социальных объектов, среди них две больницы. В городе прекратили работу детские сады.

Был организован подвоз технической и питьевой воды в автоцистернах. Первые два дня машины ездили по адресам, но график не выдерживали: за водой выстраивалась очередь, не обслужив которую водовозка не могла уехать на следующую точку. Тогда определили общедоступные места и поставили там шесть машин. Микрорайону новостроек на улице Лизы Чайкиной водовозки не хватило. Помимо главного водозабора, в Россоши есть железнодорожный, он продолжал работать, и у колонки на улице Горького - недалеко от провала - днем и ночью можно было наблюдать людей с ведрами и канистрами.

- Я узнала об отключении заблаговременно, набрала воду в ванну, ведра, баклажки. За питьевой водой пару раз ездила на Горького, - рассказала жительница пересохшего райцентра Ирина Шевченко. Вода в ванной у нее закончилась на третий день.

Количество стоков в городе при этом уменьшилось, заверили в мэрии. То же, что все-таки текло из квартир, скапливалось выше коллектора, на насосной станции, и откачивалось оттуда ассенизаторскими машинами. Муниципальных не хватило, мобилизовали частников со всего района. Не справлялись и они: нечистоты выплескивались на улицу и далее самотеком шли по улицам в речку Старую Калитву. В водоеме произошел массовый замор рыбы. По этому факту полиция возбудила уголовное дело о загрязнении вод.

Двое суток районные власти пытались справиться с аварией своими силами. Коллектор латали, но он лопался в новых местах. Терпение областного правительства закончилось одновременно с водой в ванной Ирины Шевченко. Губернатор объявил в Россоши режим ЧС, велел строить обходной трубопровод и пригнать в райцентр дополнительные водовозки и ассенизаторские машины. Завод "Воронеж-пласт" оперативно изготовил трубы нужного диаметра, их доставили на место вместе с бригадой монтажников. Те работали круглосуточно: не только построили резервный трубопровод, но и починили наконец-то сам коллектор. Из 150 метров его трубы пришлось заменить 91.

Через четверо суток после аварии водозабор включили. Но лопнула еще одна труба, оставив без воды несколько улиц. Эту аварию устранили быстро.

- Произошедшее в Россоши - пример неправильной организации аварийных работ. Нас сутки уверяли, что все у них под контролем и они справятся. А в итоге пришлось подтягивать туда дополнительные средства, - отметил губернатор.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту халатности в действиях должностных лиц администрации Россоши.

Лопнувший коллектор был построен в 2005 году.

- 16 лет - это не срок, ему бы лет 50 служить, - заметил губернатор. - Вероятно, строительные работы были выполнены с нарушениями.