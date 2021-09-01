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01.09.2021 12:15
Рубрика: Общество

Почему прорыв на водопроводе в Россоши закончился ЧС

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 199(8550)
Из-за крупной аварии на магистральной канализации второй по населению город в Воронежской области на четыре дня остался без водоснабжения. Местные власти объявили режим ЧС. На помощь россошанцам пришли пять районов области.

Центральный канализационный коллектор города Россоши лопнул утром 22 августа. В 10.00 по асфальту улицы Максима Горького, под которой проходит труба диаметром 800 миллиметров, зазмеились трещины, потом - провал. Чуть больше месяца назад здесь подобное уже случалось, и в этот раз власти действовали по знакомой схеме: закрыли задвижку перед коллектором, чтобы осушить его для ремонта, предупредили население о скором отключении воды и в 12.30 остановили главный городской водозабор. Без воды осталась половина города: 300 многоэтажек общим населением порядка 33 тысяч человек и 19 социальных объектов, среди них две больницы. В городе прекратили работу детские сады.

Фото: iStok
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Был организован подвоз технической и питьевой воды в автоцистернах. Первые два дня машины ездили по адресам, но график не выдерживали: за водой выстраивалась очередь, не обслужив которую водовозка не могла уехать на следующую точку. Тогда определили общедоступные места и поставили там шесть машин. Микрорайону новостроек на улице Лизы Чайкиной водовозки не хватило. Помимо главного водозабора, в Россоши есть железнодорожный, он продолжал работать, и у колонки на улице Горького - недалеко от провала - днем и ночью можно было наблюдать людей с ведрами и канистрами.

- Я узнала об отключении заблаговременно, набрала воду в ванну, ведра, баклажки. За питьевой водой пару раз ездила на Горького, - рассказала жительница пересохшего райцентра Ирина Шевченко. Вода в ванной у нее закончилась на третий день.

Количество стоков в городе при этом уменьшилось, заверили в мэрии. То же, что все-таки текло из квартир, скапливалось выше коллектора, на насосной станции, и откачивалось оттуда ассенизаторскими машинами. Муниципальных не хватило, мобилизовали частников со всего района. Не справлялись и они: нечистоты выплескивались на улицу и далее самотеком шли по улицам в речку Старую Калитву. В водоеме произошел массовый замор рыбы. По этому факту полиция возбудила уголовное дело о загрязнении вод.

Двое суток районные власти пытались справиться с аварией своими силами. Коллектор латали, но он лопался в новых местах. Терпение областного правительства закончилось одновременно с водой в ванной Ирины Шевченко. Губернатор объявил в Россоши режим ЧС, велел строить обходной трубопровод и пригнать в райцентр дополнительные водовозки и ассенизаторские машины. Завод "Воронеж-пласт" оперативно изготовил трубы нужного диаметра, их доставили на место вместе с бригадой монтажников. Те работали круглосуточно: не только построили резервный трубопровод, но и починили наконец-то сам коллектор. Из 150 метров его трубы пришлось заменить 91.

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Через четверо суток после аварии водозабор включили. Но лопнула еще одна труба, оставив без воды несколько улиц. Эту аварию устранили быстро.

- Произошедшее в Россоши - пример неправильной организации аварийных работ. Нас сутки уверяли, что все у них под контролем и они справятся. А в итоге пришлось подтягивать туда дополнительные средства, - отметил губернатор.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту халатности в действиях должностных лиц администрации Россоши.

Лопнувший коллектор был построен в 2005 году.

- 16 лет - это не срок, ему бы лет 50 служить, - заметил губернатор. - Вероятно, строительные работы были выполнены с нарушениями.

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