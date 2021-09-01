Почти 60 ярмарок будут работать в Москве круглый год

В городе продолжают открываться фермерские круглогодичные ярмарки. До конца года к уже работающим 50 постоянным павильонам в городе добавится еще семь, в которых цены на сезонные овощи приятно удивят покупателей. О том, как работается фермерам на новом месте, выяснили корреспонденты "РГ".

Сейчас в городе уже открыто 50 таких ярмарок общей площадью более тысячи квадратных метров. Большинство появляются на местах бывших ярмарок выходного дня рядом с жилыми кварталами. Их шаговая доступность избавляет москвичей от долгих поездок в общественном транспорте за свежими продуктами в торговые центры и супермаркеты. "Все ярмарки отличаются оригинальным дизайном: одни выполнены в купеческом стиле, другие напоминают атмосферу Франции эпохи модерна. Сюда москвичи идут не только за провизией, но и просто выпить кофе с друзьями, провести время с детьми - в павильоне есть и кафе, и детские уголки", - рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Но главное, что привлекает москвичей - цены, которые фермеры устанавливают на продукты. Чтобы сварить борщ, москвичи в магазине оставляют не меньше 500 рублей, а на ярмарке те же продукты выходят на 30 процентов дешевле. А если еще и поторговаться, на что охотно соглашаются фермеры, то выйдет борщ наваристый и вполне бюджетный. И это понятно, ведь фермерская продукция поступает в город без посредников. Это и делает ее дешевле, чем в соседнем магазине.

"Город сделал очень много для региональных фермеров: бесплатное торговое место, возможность хранить товары в современном оборудовании. Для потребителя важно и другое: то, что они покупают не обезличенную продукцию, а от конкретного производителя: томаты из Ростовской области, огурцы из Воронежа, картофель из Рязани, колбасы из Тамбовской области", - рассказал глава комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребрынка Александр Борисов.

По его словам, ярмарки - самый удобный формат, где есть возможность познакомиться с конечным потребителем, рассказать о своем продукте, заинтересовать и выстроить с ним долгосрочные отношения.