Под Тулой будут судить сотрудницу УК за смерть трех человек

В Тульской области пойдет под суд техник управляющей компании, по вине которой, как считает следствие, погибли три человека. Прокурор Киреевской межрайонной прокуратуры утвердил обвинение в оказании ею услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 марта этого года в городе Болохово. В квартире № 6 дома № 9 по улице Советской насмерть отравились угарным газом супружеская пара и 64-летняя женщина. Угарный газ выделялся при работе водонагревателя, из-за повреждений дымохода он оставался в квартире. Плохая вентиляция привела к концентрации угарного газа выше предельно допустимых норм.

По версии следствия, 51-летняя жительница Киреевского района, занимая должность техника по эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов в ООО "УК Единый Город" не проверила своевременно дымоход в этой квартире и не обнаружила повреждения вентиляционного канала. При этом в отчетах она указывала, что все необходимые работы выполнены, и дымоход в норме.

Расследование уголовного дела закончено, после утверждения обвинительного заключения прокурором оно направлено в Киреевский районный суд.