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01.09.2021 04:00
Рубрика: Происшествия

Похоронены летчики, которые не дали самолету Ил-112В рухнуть на жилые постройки

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
Вчера на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России в Мытищах состоялось погребение членов экипажа самолета Ил-112В.

Единственный экземпляр нового военного транспортника должны были продемонстрировать на форуме "Армия-2021". Из Воронежа, где был произведен, до Москвы он долетел, а вот с аэродрома в Кубинке до подмосковного города Жуковского уже не смог. 17 августа у самолета загорелся правый двигатель (это отчетливо видно на опубликованных видеозаписях), и борт рухнул. Благодаря действиям летчиков, горящая крылатая машина упала в безопасном для жителей Подмосковья месте - в лесополосе. Ни одна из многочисленных близлежащих построек в итоге не пострадала. Но экипаж погиб. "Родные, близкие и коллеги простились с Николаем Куимовым, летчиком-испытателем 1-го класса, Героем России; Дмитрием Комаровым, летчиком-испытателем 1-го класса, заслуженным летчиком-испытателем России, и Николаем Хлудеевым, бортинженером-испытателем 1-го класса", - рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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"Учитывая значительный вклад испытателей в развитие российской авиации и заслуги перед Родиной, церемония совершена с воинскими почестями, достойными их памяти", - добавили в ОАК.

Отмечается, что выразить соболезнования родным и близким погибших, проститься с коллегами и друзьями пришли руководители и сотрудники Авиационного комплекса им С.В. Ильюшина и ОАК, летчики-испытатели, сотрудники предприятий и организаций авиационной отрасли, представители минобороны и минпромторга.

Вчера же президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении трех погибших членов экипажа легкого транспортного самолета Ил-112В. Орденов Мужества удостоены все трое погибших летчиков. В указе говорится, что экипаж награжден посмертно за "мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники".

Вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении трех погибших членов экипажа самолета Ил-112В орденами Мужества посмертно

Следственный комитет в настоящее время расследует уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Назначены все необходимые экспертизы. Предварительной причиной катастрофы Ил-112В считается пожар с последующим отказом правого двигателя. Возгорание возникло тогда, когда самолет находился на малой высоте и низкой скорости. Поэтому внештатная ситуация привела к сваливанию самолета и его крушению.

Стоит отметить, что экипажем разбившегося самолета командовал легенда россий ской авиации - шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель 1-го класса, 63-летний Герой России Николай Куимов. За свою летную карьеру он освоил более 35 типов самолетов. Среди них - широкофюзеляжный Ил-96-300ПУ, на котором летает президент страны, и пассажирский региональный Ил-114-300, впервые поднятый в небо в конце прошлого года.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Президент Правительство Минобороны Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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