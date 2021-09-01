Прививка от COVID-19 поможет воронежцам вернуться к привычной жизни

Благодаря сознательности жителей в Воронежской области постепенно отменяют антиковидные ограничения. Но заболеваемость все еще остается высокой, особенно среди трудоспособного населения и детей. Новый штамм коронавируса вызывает более тяжелые поражения организма, чем в прошлом году. С началом учебного года количество социальных контактов неизбежно вырастет. К тому же впереди сезон осенних простуд, когда иммунитет у многих будет ослаблен. Поэтому важно вовремя привиться от инфекции, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких.

Уйти с плато

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала эпидемии коронавирусом заболели около 115 тысяч воронежцев. Сейчас регистрируется не менее 460 новых случаев в день, текущее количество пациентов с ковидом не превышает 13 тысяч. В целом заболеваемость незначительно снижается. Однако болеет основная активная часть населения - люди в возрасте от 18 до 65 лет, рассказала и. о. руководителя управления Галина Ласточкина.

Прививка не дает стопроцентной защиты от коронавирусной инфекции, но позволяет избежать тяжелого течения болезни

Чаще подхватывают ковид безработные, они составляют две трети от общего числа пациентов. Если посмотреть на профессиональную принадлежность заболевших, то на первом месте окажутся работники торговли (их 16 процентов), сельского хозяйства и здравоохранения (по семь процентов). И каждый десятый пациент с ковидом - ребенок. Доля детей в структуре больных увеличивается. В стационар порой попадают совсем малыши - и с очень большим поражением легких. Единственная возможность защитить ребят - создать коллективный иммунитет среди взрослых.

Как сообщил руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин, на госпитализации с коронавирусом находятся около трех тысяч человек. В течение месяца снижалось количество вызовов скорой помощи по жалобам на высокую температуру и по поводу пневмонии. В течение трех недель августа на четверть снизилось количество впервые выявленных положительных результатов.

- Если мы в последнее время говорили о выходе на плато, то теперь можно уверенно говорить, что мы начинаем с этого плато смещаться в сторону уменьшения. Темпы не очень высокие, но они по времени достаточно продолжительные. И цифры говорят, что у нас общее количество болеющих уменьшилось более чем на 10 процентов, если суммарно брать амбулаторных и госпитализированных. Будем считать, что мы перелома достигли, соответственно, ситуация должна улучшаться, - отметил воронежский губернатор Александр Гусев. - По расчетам, к концу сентября по уровню госпитализации мы должны быть на уровне полутора тысяч человек.

Запишись и приходи

Прививки от COVID-19 уже сделали более 637 тысяч жителей региона - это 54 процента от планового количества. Причем 537 тысяч человек прошли полный курс вакцинации, то есть получили обе дозы препарата.

Всего с начала кампании по вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Воронежскую область поступило 812,3 тысячи комплектов препаратов для прививок. Доступны все зарегистрированные на данный момент вакцины.

Тем, кто привился не менее полугода назад или переболел коронавирусом, а теперь хотел бы получить более надежную защиту, необходимо вакцинироваться повторно. Для этого можно выбрать как стандартные вакцины ("Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"), так и облегченный вариант - "Спутник Лайт". Она может использоваться и для граждан старше 60 лет. Наличие антител не является противопоказанием к иммунизации. Для повторной вакцинации следует обратиться в любой прививочный пункт. Если вы выберете одну из трех основных вакцин, вам сделают два укола с интервалом в две или три недели в зависимости от препарата. После введения второго компонента оформят электронный сертификат вакцинации и QR-код. При использовании вакцины "Спутник Лайт" достаточно одного укола.

Чтобы не терять времени в очередях и гарантированно привиться в удобный для вас день, лучше всего записаться на вакцинацию загодя. Это можно сделать в поликлинике (по телефону, через инфомат или регистратуру), а также с помощью специального сервиса на портале госуслуг. При этом вакцинироваться необязательно в том медицинском учреждении, к которому вы прикреплены, - можно сделать это и в том, которое ближе к работе. В стационарных пунктах может действовать несколько прививочных кабинетов. В будние дни они работают в две смены, в выходные - в одну. Прививку делают бесплатно по полису ОМС.

На сегодня в Воронежской области доступно 54 пункта вакцинации - во всех районных больницах, в 14 поликлиниках Воронежа, двух областных стационарах, четырех ведомственных и двух частных клиниках. Возможность сделать прививку без отрыва от производства предоставляют на некоторых крупных предприятиях. В отдаленные села направляются мобильные пункты вакцинации по определенному графику.

Снизить риск

Прививка не дает стопроцентной защиты от коронавирусной инфекции, но позволяет избежать тяжелого течения болезни. Особенно это касается людей старшего возраста, подчеркнули в Воронежском областном клиническом центре общественного здоровья и медицинской профилактики: "Пожилые - в зоне особого риска. Из-за нагрузки на иммунную систему у них возможны осложнения, например вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Они могут привести к самым печальным исходам".

Как показывает практика, пенсионеры переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в пожилом возрасте.

Хронические заболевания не станут помехой - главное, чтобы у человека не было обострения, скажем, сахарного диабета. Для верности лучше проконсультироваться перед прививкой со своим лечащим врачом.

Стоит помнить, что полноценный иммунитет формируется через 40-45 дней после первой прививки - не ранее. Поэтому после укола надо тщательно соблюдать меры безопасности: избегать скопления людей, носить маску в общественных местах, часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.

Прямая речь

Ольга Дудникова, главный эпидемиолог департамента здравоохранения Воронежской области:

- Противопоказаниями к вакцинации являются беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Важно исключить острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических патологий. Прививку можно делать через две - четыре недели после выздоровления или выхода в ремиссию. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят, когда у пациента спадает повышенная температура. После прививки человек не заразен, поскольку вакцины не содержат живого вируса. Пациент может заболеть после вакцинации, если на момент введения препарата уже был инфицирован коронавирусом или заразился до того, как успел выработать иммунитет. Но сами по себе вакцины не могут стать причиной заражения.

Кстати

В Воронежской области продолжается бесплатная выдача медикаментов для амбулаторного лечения COVID-19. Всего с 16 ноября 2020 года препараты получили свыше 127 тысяч жителей. По вопросам обеспечения следует обращаться к лечащему врачу в поликлинику - он определит степень тяжести заболевания. Амбулаторно, то есть на дому, проходят лечение больные с легкими и среднетяжелыми формами коронавирусной инфекции, в том числе с пневмониями. Перечень бесплатно выдаваемых препаратов также определяется лечащим врачом для каждого пациента с учетом диагноза, состояния и течения заболевания в соответствии со схемами лечения, утвержденными в Минздраве.