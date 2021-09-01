Синоптики о погоде в Москве 1 сентября: пасмурно, но тепло

Календарная осень в столичном регионе начнется с пасмурной, но теплой погоды, временами возможен дождь. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Из-за атмосферного фронта временами ожидаются осадки, местами сильные, возможна гроза и усиление порвала ветра до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха: +21 градус. Атмосферное давление пониженное - 736 миллиметров ртутного столба. Содержание кислорода - в пределах нормы.

Как отмечают специалисты, у метеозависимых людей могут обостриться хронические недуги. В группе риска - лица с заболеваниями суставов, органов дыхания, сердечно-сосудистыми и неврологическими нарушениями.

Кстати, максимальная температура воздуха 1 сентября была зафиксирована в 1938 году. Тогда воздух прогрелся до +30,8 градуса. А самая холодная погода была в 1880 году, тогда столбик термометра опустился до отметки +2,1 градуса.