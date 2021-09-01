Собянин анонсировал появление беспилотного метро

Система беспилотного транспорта активно тестируется в Москве. Об этом мэр Сергей Собянин заявил на II федеральном просветительском марафоне "Новое знание".

"Беспилотники тестируются практически во всех видах транспорта, на дорогах, в метрополитене, пригородных электричках, трамваях, - сказал в своем выступлении глава города. - За этим, наверное, будущее. Не думаю, что это радикально улучшит движение на дорогах, но она (система - прим. "РГ") тестируется. Думаю, она будет внедрена в городе".

Ранее Сергей Собянин заявил о скором появлении системы Face Pay на всех станциях столичной подземки.