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01.09.2021 15:57
Рубрика: Экономика

Собянин анонсировал появление беспилотного метро

Текст: Сергей Бабкин

Система беспилотного транспорта активно тестируется в Москве. Об этом мэр Сергей Собянин заявил на II федеральном просветительском марафоне "Новое знание".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Беспилотники тестируются практически во всех видах транспорта, на дорогах, в метрополитене, пригородных электричках, трамваях, - сказал в своем выступлении глава города. - За этим, наверное, будущее. Не думаю, что это радикально улучшит движение на дорогах, но она (система - прим. "РГ") тестируется. Думаю, она будет внедрена в городе".

Ранее Сергей Собянин заявил о скором появлении системы Face Pay на всех станциях столичной подземки.

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