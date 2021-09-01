Собянин: К 1 сентября в 400 школах и детсадах благоустроено пространство для отдыха и спорта

Новости

Лавров, Турчак и Попов открыли памятник Александру Невскому 15:28
Собянин назвал дату запуска Face Pay в метро 15:27
Лидер Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом 15:20
ЦИК перенес начало заседания из-за Дня знаний 15:18
Деревянный дом в Москве оценили в миллиард рублей 15:14
Объединенную систему ПВО СНГ проверят на учении в Казахстане 15:03
Замглавы Минцифры напомнил о новом порядке аккредитации IT-компаний 14:58
Кредиты на покупку автомобиля превысили миллион рублей 14:56
Синоптики предупредили о первых заморозках в столичном регионе 14:45
Три миллиона жителей Подмосковья сделали обе прививки от COVID-19 14:45
Патриарх поздравил с началом учебного года учащихся духовных школ 14:41
Путин отметил вклад военных строителей в создание соцобъектов 14:35
Кризисный центр предупредил о четвертой волне COVID-19 в Бельгии 14:33
Кириенко анонсировал интервью Сноудена в эфире марафона общества "Знание" 14:24
Врач рассказал о признаках отравления арбузом 14:24
Эксперты рассказали, когда ждать PlayStation 5 и Xbox Series X в магазинах 14:20
Школьник указал Путину на оговорку в ходе открытого урока 14:19
Синоптики предсказали холодные выходные в Москве 14:12
Володин пожелал учащимся стать достойными россиянами 14:08
Мишустин задал лицеистам задачу, которую они не смогли решить 14:06
Лавров рассказал, какой должна быть супруга дипломата 14:05
Папа Римский приписал цитату Путина Меркель и согласился с ним 13:54
Крымский мост побил рекорд летнего трафика 13:51
Названы две опасные ошибки ипотечников 13:45
Умерла вдова Николая Сличенко, народная артистка РФ Тамилла Агамирова 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
01.09.2021 14:53
Рубрика: Власть

Собянин: К 1 сентября в 400 школах и детсадах благоустроено пространство для отдыха и спорта

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
День знаний мэр столицы Сергей Собянин встретил в школе "Дмитровский", где открылось после ремонта здание для старшекласников на Карельском бульваре.

Поздравив учащихся и педагогов с началом нового учебного года, глава города сказал: "В Москве сегодня пошли в школу 1,5 миллиона москвичей и еще около 800 тысяч - в колледжи и университеты. Целая огромная страна. Особенно если учесть, что там еще учат сотни тысяч работников образования - школьного и дошкольного, а также высшей школы. И все это сегодня пришло в движение".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Путин: Обеспечивать безопасность детей в Сети должны не только власти, но и общество

Собянин отметил, что столица готовилась к этому дню - строила новые школы и ремонтировала старые, создавала новые программы и новые общественные пространства. В равной мере это относится и к школе "Дмитровский". Пятиэтажный корпус привели в порядок, отремонтировав фасад и крышу - в результате школа теперь выглядит как новая. Установили новые системы вентиляции, чтобы ребятам легче дышалось, с целью безопасности заменили пожарную автоматику и средства пожаротушения. Закупили и самое современное оборудование для предпрофильного образования - в "Дмитровском" есть инженерный, медицинский, предпринимательский, кадетский и IT-классы. И теперь у десяти и одиннадцатиклассников, которые учатся в них, появился многопрофильный и интерактивный комплексы с компьютерной и копировально- множительной техникой, интер- активными панелями, 3D- принтерами и комфортной мебелью. А еще коворкинг- зоны, робоклассы, медицинский блок, лабораторно- исследовательские комплексы, лекционные залы и классы для занятий в малых группах, рекреации с медиатекой. "Сейчас уже половина школьников в Москве учатся в предпрофильных классах, - сказал Сергей Собянин, обращаясь к ребятам. - Я думаю, что это поможет всем вам в дальнейшем выборе профессии".

Большое внимание власти уделили в ходе подготовки к Дню знаний благоустройству школьных дворов и стадионов, а так же территорий детских садов. Более чем на 400 из них приведены в порядок футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки, установлены спортивные тренажеры и детские игровые комплексы. А 10 крупных межшкольных стадионов созданы заново. Все они во внеурочное время будут открыты для отдыха и занятий спортом для жителей близлежащих районов.

В регионах Власть Работа власти Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 1 сентября - День знаний РГ-Фото

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Видео: Владимир Путин встретился со школьниками во Владивостоке
Лавров: Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается словесной эквилибристикой
Минпромторг прокомментировал сообщения СМИ о причинах крушения Ил-112В
Собянин сделал бесплатной пересадку с одного наземного маршрута на другой
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты