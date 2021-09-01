Собянин: К 1 сентября в 400 школах и детсадах благоустроено пространство для отдыха и спорта

Поздравив учащихся и педагогов с началом нового учебного года, глава города сказал: "В Москве сегодня пошли в школу 1,5 миллиона москвичей и еще около 800 тысяч - в колледжи и университеты. Целая огромная страна. Особенно если учесть, что там еще учат сотни тысяч работников образования - школьного и дошкольного, а также высшей школы. И все это сегодня пришло в движение".

Собянин отметил, что столица готовилась к этому дню - строила новые школы и ремонтировала старые, создавала новые программы и новые общественные пространства. В равной мере это относится и к школе "Дмитровский". Пятиэтажный корпус привели в порядок, отремонтировав фасад и крышу - в результате школа теперь выглядит как новая. Установили новые системы вентиляции, чтобы ребятам легче дышалось, с целью безопасности заменили пожарную автоматику и средства пожаротушения. Закупили и самое современное оборудование для предпрофильного образования - в "Дмитровском" есть инженерный, медицинский, предпринимательский, кадетский и IT-классы. И теперь у десяти и одиннадцатиклассников, которые учатся в них, появился многопрофильный и интерактивный комплексы с компьютерной и копировально- множительной техникой, интер- активными панелями, 3D- принтерами и комфортной мебелью. А еще коворкинг- зоны, робоклассы, медицинский блок, лабораторно- исследовательские комплексы, лекционные залы и классы для занятий в малых группах, рекреации с медиатекой. "Сейчас уже половина школьников в Москве учатся в предпрофильных классах, - сказал Сергей Собянин, обращаясь к ребятам. - Я думаю, что это поможет всем вам в дальнейшем выборе профессии".

Большое внимание власти уделили в ходе подготовки к Дню знаний благоустройству школьных дворов и стадионов, а так же территорий детских садов. Более чем на 400 из них приведены в порядок футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки, установлены спортивные тренажеры и детские игровые комплексы. А 10 крупных межшкольных стадионов созданы заново. Все они во внеурочное время будут открыты для отдыха и занятий спортом для жителей близлежащих районов.