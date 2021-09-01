Собянин назвал Москву крупнейшим донором для регионов России

Москва сегодня выступает крупнейшим донором страны, перечисляя львиную долю налогов в федеральный бюджет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на марафоне "Новое знание".

"Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны", - цитирует градоначальника РИА Новости.

Выступление мэра сопровождалось презентацией, из которой следует, что в прошлом году Москва перечислила в федеральный бюджет и государственным внебюджетным фондам 2,9 триллиона рублей. Около 48% собранных в Москве взносов были направлены на выплаты пенсий и медицинское обслуживание жителей других регионов.

"Москвичи со своей зарплаты перечисляют в пенсионные и медицинские фонды. Москвичи отдали другим регионам 800 миллиардов рублей в прошлом году, себе оставив 890 миллиардов - практически половину своих денежек, которые они отчисляют, отдают другим жителям страны", - объяснил Собянин.