Собянин рассказал о планах по возобновлению городских праздников

Столичные власти пока не планируют возобновлять фестивали и другие общегородские праздники в прежнем режиме - это будет возможно только после улучшения эпидемиологической обстановки. В то же время в городе начался фестиваль "Цветочный джем", но в ограниченном масштабе - без шумных народных гуляний и мастер-классов. Об этом на своем персональном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Более масштабные городские праздники будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки", - отметил он.

Фестиваль "Цветочный джем" продлится с 1 сентября по 1 октября. На 35 фестивальных площадках гостей ждут рукотворные оригинальные сады, созданные из 75 тысяч живых деревьев, кустарников и цветов.

"Московские рестораторы предложат свои оригинальные блюда и десерты. А в торговых шале можно будет купить оригинальное варенье, джем и сувениры. В День города 11 сентября все желающие смогут принять участие в создании собственных мини-садов - цветочных композиций на 17 площадках Москвы", - рассказал градоначальник.