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01.09.2021 12:17
Рубрика: Общество

В белгородских школах запустили проект непрерывного IT-образования

Текст: Анна Скрипка (Белгород-Курск-Липецк)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 199(8550)
Начало нового учебного года принесет в белгородские школы и новые дисциплины. Проект непрерывного IT-образования анонсировали здесь еще несколько месяцев назад. Теперь же все готово для его реализации: с первого класса белгородских школьников начнут обучать эффективной работе с гаджетами, безопасному поведению в интернете, а также умению вовремя отказаться от планшета в пользу гимнастики.
Ученики 5-8 классов будут осваивать новую программу по информатике в пилотном режиме. Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Ученики 5-8 классов будут осваивать новую программу по информатике в пилотном режиме. Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Ученики 5-8 классов будут осваивать новую программу по информатике в пилотном режиме. Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

В начальной школе курс под названием "Информатика" введут повсеместно - от городских гимназий до малокомплектных сельских школ, с пятого по восьмой классы программу будут осваивать ученики более 150 школ - в качестве пилотной.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Первое, что сделали для нового учебного проекта, - изучили ситуацию с цифровыми навыками белгородских школьников. Несколько месяцев в регионе устраивали так называемое цифровое ГТО, и его результатом стали не столько выявленные в навыках детей пробелы, сколько неуемное желание школьников как можно глубже погрузиться в тему цифровизации.

Параллельно экспертное сообщество: программисты, педагоги, специалисты, которые занимаются здоровьем детей, - изучали образовательные онлайн-программы, уже разработанные в российских регионах и за рубежом, выбирали наиболее подходящую для Белгородской области методику и в результате создали собственный цикл уроков для детей разного возраста. Учителю даже придумывать ничего не надо: каждая минута занятия расписана в подробностях.

Первый вице-губернатор Белгородской области Евгений Мирошников, курирующий проект непрерывного цифрового образования, отмечает, что "белгородская информатика" будет обучать школьников не программированию и прочим цифровым дисциплинам, а так называемым soft skills ("мягкие навыки"): умению работать к команде, осваивать значительный объем информации, детализировать и обобщать, выбирать самое важное и нужное, мыслить критически и развивать креативность.

Прошедшие обучение новой информатике учителя начальных классов первое время были скептически настроены

- По научной теории, знания на нашей планете удваиваются каждые 12 часов - получается, что ежедневно человек потребляет такое количество информации, которое еще буквально пару десятков лет назад представить было сложно, - отмечает Евгений Мирошников. - Этими знаниями нужно управлять. Поэтому нам и необходимо разрабатывать новые методы обучения.

Фото: ГБОУ СОШ No 5
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Он приводит в пример сборку кубика Рубика. Еще 10 лет назад, чтобы понять принципы его сборки, нужно было найти массу литературы в библиотеках, изучить этот объем информации, самому сотни раз собрать и разобрать занимательную игрушку. Современные школьники разбираются с этим за считаные часы - по роликам в интернете.

- Когда мы только объявили о старте программ непрерывного цифрового образования, услышали от родителей опасения: разве можно усадить первоклашку за планшет? - замечает Евгений Мирошников. - Давайте будем честны: наши дети уже в телефонах, компьютерах, планшетах. И родители стали соглашаться, вспоминать, что даже детсадовцы берут смартфон, включают камеру и приближают тот объект, который сами не могут увидеть. Вот тогда все и стали интересоваться новой программой.

Прошедшие обучение новой информатике учителя начальных классов первое время тоже скептически настраивались на старт учебного года. После поняли: гаджеты, рабочие тетради и сама методика им только в помощь. Проводить время за ноутбуком или планшетом весь урок дети не будут. Изначально эта часть занимает лишь несколько учебных минут, все остальное время дети занимаются в рабочих тетрадях, читают книги, слушают учителя, который работает с наглядными пособиями, и разминаются на физкультминутках.

Фото: iStock
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Планшеты и ноутбуки будут находиться в зоне доступа для школьников постоянно. Именно поэтому закупили мобильные устройства, а не стационарные компьютеры. В школах еще жива память о компьютерных классах за массивной железной дверью, закрытой на несколько замков. В некоторых учебных заведениях оборудование так и простояло, пока не превратилось в металлолом. Теперь же местом хранения школьных гаджетов станут специальные тележки - мобильные зарядные станции и устройства для раздачи интернета - два в одном. Воспользоваться планшетом для обучения сможет каждый, и это, по словам учителей, еще один плюс курса белгородской информатики: дома гаджеты есть не у всех школьников.

В перспективе оснащение белгородских школ цифровым оборудованием продолжится. Пока вести уроки с помощью планшетов и ноутбуков будут учителя начальных классов, а также преподаватели информатики - для учеников среднего звена. После к ним присоединятся и другие предметники, которые смогут пользоваться гаджетами на уроках физики, химии, литературы и других.

А как у соседей

В Липецке, где традиционно ориентировали школы на углубленное изучение точных и технических наук, открывается первая полилингвальная школа. Ее выпускники будут свободно владеть двумя иностранными языками. Для этого уже подобрали учителей-предметников, способных подавать материал на традиционных уроках как на распространенном английском, так и на других языках. Кроме того, в школе намерены развивать артистизм учеников и заботиться об их спортивной подготовке - для этого в новом учебном заведении по последнему слову техники оснастили актовый зал и спортивный комплекс.

В Курске в новом учебном году продолжат обучать детей шахматам. В прошлом году здесь организовали более сотни шахматных кружков, которые очень понравились школьникам, получившим возможность тренировать логику и память.

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