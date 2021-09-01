В Иваново закрылся фестиваль "Зеркало" и открылся кинотеатр "Современник"

Фильм "Бебиа, по моему единственному желанию" режиссера Жужи Добрашкус завоевал гран-при XV Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало". приняла участие министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Невозможно представить Ивановскую область без кино, и мы бесконечно благодарны региону за проведение таких ярких мероприятий, несмотря на все ограничения. В следующем году мы отмечаем 90-летие Андрея Арсеньевича Тарковского, к которому будем готовиться все вместе", - сказала Ольга Любимова.

Министр культуры сообщила, что на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге запланировано первое заседание оргкомитета по празднованию юбилея со дня рождения режиссера, в который войдут представители профессионального сообщества. Приз за лучшую режиссуру на церемонии закрытия кинофестиваля вручили Норике Сефе за фильм "В поисках Венеры", а награду за профессиональные достижения в дебютном полнометражном фильме получил П.С. Винот Радж и его картина "Камушки". Режиссер Маркус Ленц был удостоен приза жюри молодых кинокритиков "Голос" за фильм "Соперник". Приз зрительских симпатий достался Вадиму Перельману за фильм "Уроки фарси". Помимо этого, были вручены спецприз "За выдающийся вклад в киноискусство" основателю и главному редактору кинематографического журнала "Сеанс" Любови Аркус и специальный приз программы Local voices Петру Корягину за фильм "Михаил Зорин. Жизнь продолжается!".

Напомним, что кинофестиваль "Зеркало" проходил в Ивановской области с 27 по 31 августа. В основном конкурсе были заявлены девять фильмов из России, Монголии, Кыргызстана, Болгарии, Косово, Грузии, Индии, Германии и Великобритании. В программу вошли две российские картины: "Совесть" Алексея Козлова и фильм "…И будет дочь" Сергея Кудрявцева.

"Мы провели Международный кинофестиваль "Зеркало" в 15-й раз офлайн, и для нас очень ценно, что мы смогли показать в кинотеатре "Лодзь", в уличном кинотеатре в Юрьевце и других городах Ивановской области более 40 фильмов и провести более 20 творческих встреч", - отметил генеральный продюсер Константин Шавловский.

На фестивале состоялись показы в рамках внеконкурсных программ - "Костюм в кино", "Свои" и "Большая тройка". Программа "Тарковский контекст", посвященная 70-летию Александра Сокурова, представила авторские цифровые реставрации классических фильмов мастера, а также дебютные работы его учеников в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения.

В ходе рабочей поездки Ольги Любимовой в Ивановскую область министр посетила кинотеатр "Современник". В нем планируется провести масштабные работы по реконструкции, после чего он будет преобразован в культурный центр.

Министр культуры отметила, что в кинотеатре "Современник", помимо реставрации зрительного зала, планируется создание пространства для других мероприятий, в том числе встреч с создателями фильмов. "Вместе с представителями киноотрасли мы обсудим возможность проведения мероприятий с участием лидеров индустрии", - добавила она.

Кинотеатр "Современник", построенный в 1975 году, расположен в центре города Иваново, зал оборудован самым большим в городе полноформатным киноэкраном. Фасад здания украшен композицией на темы освоения космоса, выполненной по рисункам известных ивановских художников, народных художников Российской Федеарции Евгения Грибова и Марка Малютина.

С 2010 года кинотеатр был закрыт ввиду неисправности систем пожарной безопасности. В 2019 году был разработан проект на капитальный ремонт здания.