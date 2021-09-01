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01.09.2021 21:55
Рубрика: Общество

В Москве и Подмосковье почтят память жертв бесланской трагедии

Текст: Александр Мелешенко

В Москве и Подмосковье в первые дни сентября вспоминают жертв теракта в школе №1 города Беслана - он произошел в 2004 году и унес сотни жизней. Запланированы траурные мероприятия и в этом году.

Фото: Олеся Кривова / "Вестник Беслана"
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Так, 3 сентября в день 17-й годовщины трагедии в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках - Аланском подворье на Солянке в 12:20 пройдет панихида по погибшим. В 13:00 на площади перед храмом будут возложены цветы к памятнику жертвам теракта.

В течение дня к памятнику возлагают игрушки, цветы, воду. Приходят родственники погибших, политические и культурные деятели, представители общественных организаций, журналисты, все желающие почтить память.

"Ежегодное памятное мероприятие также проходит в музее-усадьбе "Мураново" Пушкинского района Московской области - на святом источнике Казанской иконы Божией Матери. В память о погибших в бесланской трагедии детях там отслужат заупокойную литию. Начало в 12:00", - сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Фото: Тотраз Арчегов
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Также 3 сентября возложат цветы на Николо-Архангельском кладбище в Москве, в городе Жуковском и деревне Юрово Раменского района Подмосковья. В этих местах расположены могилы бойцов спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и сотрудников МЧС России, погибших во время теракта.

Напомним, жертвами теракта в 2004 году стали 334 человека - это дети, их родные и близкие, учителя, бойцы спецназа, служащие МВД и МЧС России.

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