В Москве ко Дню города завершат реконструкцию 30 прудов

В Москве завершили реконструкцию 12 прудов, а ко Дню города работы завершат еще на 15 прудах. Одним из тех, где работы завершаются, стал исторический Собачий пруд в парке Сокольники. Как восстанавливали водоем и зачем такую работу ведут в городе, рассказали "РГ" специалисты.

Пруды в Москве существуют с незапамятных времен, ведь до появления водопровода в 1779 году они были главными источниками питьевой воды. Например, из нынешнего Собачьего пруда брали воду для своих питомцев охотники. А позже в нем полюбили купать собак жители Сокольников. В середине прошлого века пруды становились точками притяжения целых районов: в воде купались, ловили рыбу, катались на лодках летом или зимой на коньках. В XXI веке возле прудов с не меньшей охотой гуляют, занимаются спортом или медитируют. А чтобы пруды и дальше добавляли комфорта городской среде, за ними ежедневно следят и ухаживают специалисты ГУП "Мосводосток".

Всего на их балансе находятся 250 подобных объектов. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, специалисты предприятия регулярно проводят обследования водоемов, а при выявлении проблем, принимают решение о реконструкции. Списки объектов согласовывают с жителями, а нередко и сами москвичи предлагают обратить внимание на водоем. Так, например, по словам пенсионера и жителя 4-го Полевого переулка Алексея Мирошниченко, "беду с Собачьим прудом" заметили именно собачники.

"Раньше мои спаниели здесь любили пугать уток, но уже года четыре водоплавающие сюда не прилетают, а это верный знак, что с водоемом начались проблемы, - рассказал он "РГ". - Мы написали в районную администрацию. И, видимо, подействовало". Как подтвердили другие жители Сокольников, живописный пруд мелел почти на глазах, и даже сильные дожди не восполняли потерю воды. Как рассказал начальник отдела проектирования гидротехнических сооружений Мосводостока Петр Громов, капремонта могло на пруду и не быть, если бы удались попытки остановить обмеление и просто наполнить его водой. Но вода уходила, и объект поставили в план 2020 года. Но, помешал ремонту коронавирус.

- Работы на историческом водоеме начались только в минувшем мае, - рассказал "РГ" Петр Громов. - Обследования показали, что сгнили старые деревянные подпорки берега, провалились дорожки. Водоем зацвел, начал заиливаться и мелеть. Когда приступили к работе, его глубина уже не превышала метра, а изначально была вчетверо больше!

По словам специалистов, из пруда откачали оставшуюся воду, нагнали технику и вывезли несколько тысяч кубометров ила. А когда расчистили до основания, открыли ручьи, некогда питающие пруд. Чтобы больше водоем не мелел, на дно положили специальную мембрану, поверх ее вывели воду из ручьев, утрамбовали все это крупной щебенкой и песком. Береговую линию укрепили, но изменили, придав более пологие очертания, чтобы водоплавающим птицам было удобнее выходить на сушу. Недалеко от берега уложили новую деревянную набережную-променад, сделали спуски к воде, берега засадили растительностью. "Сейчас начали наполнять водоем водой, общий ее объем составит почти 6,3 тыс. кубометров, - продолжает Громов. - На эту работу уйдет 7 дней. Потом на поверхности пруда сделаем биоплато - это конструкция из водных растений, например, ирисов болотного и обыкновенного, кувшинок и прочего. Эти конструкции нужны для поддержания экологии водоема и предотвращают его цветение. Затем можно пускать рыбу". Как уверяет Громов, в водоем должна вернуться жизнь, он должен стать популярным не только у гостей парка, но и его природных обитателей. А выполненных работ хватит на 10 лет.

Как добавили в комплексе городского хозяйства Москвы, похожий ремонт прошел в этом году на водоемах разных округов, например, в центре - на Калитниковском пруду, на востоке - на Гольяновском и Владимирском, на северо-востоке - на Капустянском и Медведковском и других прудах.

Кстати

Подать заявку на благоустройство пруда в районе можно в управу или префектуру, а также написав на портал "Наш город".