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01.09.2021 23:20
Рубрика: Экономика

Face Pay заработает на всех станциях московского метро с 15 октября

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 200(8551)
С 15 октября Face Pay заработает на всех станциях метро. Об этом вчера объявил мэр Сергей Собянин, выступая на II федеральном просветительском марафоне "Новое знание".
"Оплата лицом" работает уже сейчас, но пока в экспериментальном режиме и только среди тестировщиков. Фото: Сергей Михеев "Оплата лицом" работает уже сейчас, но пока в экспериментальном режиме и только среди тестировщиков. Фото: Сергей Михеев
"Оплата лицом" работает уже сейчас, но пока в экспериментальном режиме и только среди тестировщиков. Фото: Сергей Михеев

Как уже сообщалось, Face Pay - это система "оплаты лицом". На каждой станции метро Москвы есть выделенные турникеты с меткой на полу "Оплата биометрией". Чтобы воспользоваться Face Pay и пройти через эти створки, нужно зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы", сделать селфи и привязать профиль к банковской карте. Дальше камера на входе в метро просто распознает человека, тут же списывает плату за проезд и открывает дверцы.

Фото: Сергей Михеев
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Сначала Face Pay тестировали только работники метро, а с недавних пор круг испытателей расширили. В него вошел и корреспондент "РГ". "В общей сложности в системе зарегистрировались 15 тысяч человек. Мы не ожидали такого", - сказал Сергей Собянин. Интерес москвичей к новой технологии понять можно. Многим жителям мегаполиса приходится ежедневно носить с собой смартфон и пластик: банковские карты, магнитные, карты спортивных клубов и так далее. Перед турникетом все это нужно доставать из карманов в поисках искомой. Теперь нигде рыться не нужно: просто посмотрел в камеру - и проходи.

Тестировщики по условиям не могут рассказывать детали технологического процесса. Однако каких-либо тайн здесь и нет. Привязывать банковскую карту позволяет новая версия приложения "Метро Москвы", которая давно анонсирована. Сам процесс прохода в метро по Face Pay занимает доли секунды - проверено. Камера безошибочно распознает даже человека в маске.

"Мы видим, что система работает стабильно, поэтому продолжаем планово масштабировать зону открытого тестирования Face Pay и расширяем фокус-группу до 7 тысяч человек, - сказал заммэра Максим Ликсутов. - Теперь проходить в метро по распознаванию лица участники тестов смогут на четырех линиях: Калужско-Рижской, Солнцевской, Филевской и Арбатско-Покровской".

Камера безошибочно распознает даже человека в маске

С 15 сентября власти Москвы удвоят количество станций, где работает Face Pay. А к середине осени "оплата лицом" станет повсеместным, но не единственным способом попасть в подземку. По-прежнему можно будет платить и "Тройкой", и смартфоном, и разовыми "Едиными". В каждом случае пассажир сможет выбирать, как ему удобнее и выгоднее совершить поездку.

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