В Нововоронеже более 25,5 млн рублей выделено на ремонт школ и детсадов

Новости

Лидер "Талибана" может стать главой правительства Афганистана 20:02
В Центральную Россию идет ультраполярный холод 19:51
В пункте вакцинации Петербурга сделать прививку поможет робот 19:51
Цены на мясо продолжают расти 19:24
Эксперт рассказал, когда в России снова появятся эквадорские бананы 19:10
Росстат рассказал о росте зарплат и пенсий 19:01
Названы регионы, где строить жилье дешевле всего 19:01
Уровень безработицы в РФ приблизился к абсолютному рекорду 2019 года 19:00
Источник: Мониторинг ОПЕК+ посоветовал наращивать добычу нефти 18:43
Стали известны регионы РФ, которые первыми получат новые школьные автобусы 18:31
Верховный суд снял с выборов в Госдуму бизнесмена Потапенко 18:09
Минздрав Японии: В вакцине Moderna обнаружены крошки нержавеющей стали 17:57
"Газпром" отправил в Китай рекордный объем газа 17:54
Собянин рассказал о планах по возобновлению городских праздников 17:53
Зеленский представил план трансформации Украины на 277 миллиардов долларов 17:40
Талибы рассказали, по каким критериям они будут создавать правительство 17:29
В Петербурге умер гитарист легендарной группы "Зоопарк" 17:26
Японская фирма запретила сотрудникам курить в рабочее время даже на удаленке 17:19
На марафоне "Новое знание" Шувалов прокомментировал идею переноса столицы 17:15
Собянин: На участие в онлайн-голосовании уже записались 1,3 млн москвичей 17:02
Татьяна Москалькова рассказала о своем первом Дне знаний 16:46
Новак: Россия практически до нуля сократила экспорт бензина 16:40
Проценко: Привитые от COVID-19 болеют легко 16:33
В Курганской области украсили воздушными шарами пустующую новую школу 16:22
Путин обсудил с губернатором Приморья развитие региона 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
01.09.2021 19:32

В Нововоронеже более 25,5 млн рублей выделено на ремонт школ и детсадов

1 сентября 2021 года в учебных заведениях Нововоронежа - города-спутника Нововоронежской АЭС - прозвенел первый звонок. На торжественных линейках в школах присутствовали первоклассники, а также ученики 9-х, 11-х классов и их родители.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Руководители градообразующего предприятия, представители администрации Нововоронежа, общественных организаций и духовенства, пришли на праздник, чтобы поздравить школьников с началом нового учебного года.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС прошла международную экспертизу

Впервые порог школы в 2021-2022 учебном году перешагнули 400 первоклассников. В рамках акции "1-е сентября - Мы единая семья" каждый из них получил специальный учебный набор от Нововоронежской АЭС.

"Многие выпускники наших школ идут по стопам родителей, бабушек и дедушек и становятся атомщиками. Они постоянно вносят огромный вклад в развитие не только атомной энергетики, но и Нововоронежа. Я надеюсь, вы продолжите эту славную традицию и придете работать на Нововоронежскую атомную станцию. У вас есть для этого все возможности", - сказал на торжественной линейке глава города, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

Также Николай Нетяга поблагодарил ребят за активное участие в проектах Концерна "Росэнергоатом" и Госкорпорации "Росатом": литературном конкурсе "Атомный пегасик", конкурсе юных мультипликаторов "МультиКЛИПация", конкурсе юных модельеров и дизайнеров "Атом-кутюр" и конкурсе детских фотографий "В объятиях природы". На федеральных этапах этих конкурсов нововоронежцы занимали лидирующие позиции.

В этом учебном году здание школы № 4 закрывается на капитальный ремонт. Нововоронежская АЭС выделила на это мероприятие 14 млн рублей за счет государственной программы Воронежской области "Развитие образования" в рамках софинансирования "50/50". Кроме того, по этой же программе выделено 6 млн рублей на текущий ремонт детских садов и школ.

Также при поддержке Нововоронежской АЭС модернизирована локальная сеть 2 и 3 корпусов школы № 1, закуплено мультимедийное оборудование, рециркуляторы для дезинфекции кабинетов начальной школы и группы продленного дня, обновлены помещения школьной библиотеки.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Новак: Россия практически до нуля сократила экспорт бензина
Минпромторг прокомментировал сообщения СМИ о причинах крушения Ил-112В
Глава Европарламента осудил страны ЕС за отказ принимать афганских беженцев