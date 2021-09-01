В Нововоронеже более 25,5 млн рублей выделено на ремонт школ и детсадов

1 сентября 2021 года в учебных заведениях Нововоронежа - города-спутника Нововоронежской АЭС - прозвенел первый звонок. На торжественных линейках в школах присутствовали первоклассники, а также ученики 9-х, 11-х классов и их родители.

Руководители градообразующего предприятия, представители администрации Нововоронежа, общественных организаций и духовенства, пришли на праздник, чтобы поздравить школьников с началом нового учебного года.

Впервые порог школы в 2021-2022 учебном году перешагнули 400 первоклассников. В рамках акции "1-е сентября - Мы единая семья" каждый из них получил специальный учебный набор от Нововоронежской АЭС.

"Многие выпускники наших школ идут по стопам родителей, бабушек и дедушек и становятся атомщиками. Они постоянно вносят огромный вклад в развитие не только атомной энергетики, но и Нововоронежа. Я надеюсь, вы продолжите эту славную традицию и придете работать на Нововоронежскую атомную станцию. У вас есть для этого все возможности", - сказал на торжественной линейке глава города, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

Также Николай Нетяга поблагодарил ребят за активное участие в проектах Концерна "Росэнергоатом" и Госкорпорации "Росатом": литературном конкурсе "Атомный пегасик", конкурсе юных мультипликаторов "МультиКЛИПация", конкурсе юных модельеров и дизайнеров "Атом-кутюр" и конкурсе детских фотографий "В объятиях природы". На федеральных этапах этих конкурсов нововоронежцы занимали лидирующие позиции.

В этом учебном году здание школы № 4 закрывается на капитальный ремонт. Нововоронежская АЭС выделила на это мероприятие 14 млн рублей за счет государственной программы Воронежской области "Развитие образования" в рамках софинансирования "50/50". Кроме того, по этой же программе выделено 6 млн рублей на текущий ремонт детских садов и школ.

Также при поддержке Нововоронежской АЭС модернизирована локальная сеть 2 и 3 корпусов школы № 1, закуплено мультимедийное оборудование, рециркуляторы для дезинфекции кабинетов начальной школы и группы продленного дня, обновлены помещения школьной библиотеки.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.