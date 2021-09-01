В Орле завели дело по факту расстрела мирных жителей в годы войны

СК возбудил уголовное дело по факту расстрела нацистами и их пособниками мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны, сообщили в СУ СК РФ по региону. Перед этим по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина была проведена доследственная проверка, а в областное УФСБ предоставили рассекреченные материалы того времени.

По данным следствия, в лесном массиве вблизи деревни Пешково Знаменского района были обнаружены 28 человеческих скелетов. Повреждения костных останков позволили определить, что люди были убиты из огнестрельного оружия.

В архивных данных сказано, что в годы Великой Отечественной войны в этих местах был создан немецкий карательный отряд, которым командовал сдавшийся в плен бывший офицер Красной армии по прозвищу "Гетман". Вместе с ним еще несколько бывших красноармейцев руководили расстрелами мирных жителей деревень Знаменского района.

Оккупация Орловской области нацистами длилась с октября 1941 года по август 1943 года. За это время, по неполным данным, гитлеровцами было убито свыше 80 тысяч мирных жителей, еще более 200 тысяч человек были угнаны на каторгу в Германию.