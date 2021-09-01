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01.09.2021 09:46
Рубрика: Экономика

В Подмосковье вступили в силу новые штрафы за вывоз строительных отходов

Текст: Ирина Рыбникова
В Подмосковье завершился период тестирования новой системы по обращению со строительными отходами. С 1 сентября нелегальных перевозчиков строительных отходов в Подмосковье начали штрафовать на значительную сумму - 250 тысяч рублей.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: iStock
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Напомним, по новым правилам, действующим в Подмосковье с 1 июня, вывозить стройотходы могут только те компании, что зарегистрированы в системе "Электронный талон". Эта система фиксирует точку, откуда вывезен мусор, и тот комплекс по переработке стройотходов, на который он увезен. Возчиков, передвигающихся без талона, проехавших мимо комплекса или вовсе незарегистрированных в системе, штрафуют. На такие меры властей вынудила пойти ситуация со стихийными свалками строительных отходов, перманентно появляющимися в лесах, на полях и обочинах подмосковных дорог.

В период с июня по сентябрь нарушителей не штрафовали, поскольку система работала в пилотном режиме. Сейчас же все новые правила вступили в полную силу.

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