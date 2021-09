VR-программу 78-го Венецианского кинофестиваля покажут в Москве

Сегодня открывается 78-й Венецианский кинофестиваль. Второй год подряд проекты программы - секции виртуальной реальности VR - показывают в Москве. 37 лучших мировых VR проектов продемонстрируют московским зрителям с 1 по 19 сентября в MMOMA - Московском музее современного искусства.

Старейший мировой кинофестиваль стал первым смотром, включившим иммерсивные проекты в свою официальную конкурсную программу. С 2017 года каждый год на острове Лидо в Венеции в рамках программы Venice VR показывают лучшие интерактивные работы мира. С прошлого года VR программа Венецианского международного кинофестиваля проходит онлайн, а также в ряде VR локаций в 14 городах мира. Москва вошла в число городов, где в дни Венецианского международного кинофестиваля откроется VR-локация, наряду с Парижем, Амстердамом, Барселоной, Монреалем и другими.

Судьями VR-отделения 78-го Венецианского международного кинофестиваля стали арт-критик и digital-евангелист Мария Грация Маттеи и всемирно известный британский художник Джонатан Йео. Возглавила жюри Мишель Кранот, режиссер анимационных VR-работ, получивших множество наград на международных фестивалях.

Из 37 иммерсивных работ из 21 страны, 23 входят в конкурсную программу (категория In Competition). Это проекты, которые будут соревноваться за три статуэтки Венецианского международного кинофестиваля: Гран-При за лучшую работу в области VR, лучший VR-опыт и лучшую VR-историю. Еще 12 работ входят в категорию Best Of VR - лучшие VR работы, которые уже были представлены зрителю ранее. В этом году также будет показан проект, созданный в рамках VR-Колледжа Венецианской биеннале.

Среди работ в формате виртуальной реальности, которые будут показаны в рамках программы Венецианской биеннале в Московском музее современного искусства, представлены новые проекты от именитых авторов - например, Bedlam современного британского художника Мэта Коллишоу, чьи работы выставлены в Британской галерее Тейт, Центре Жоржа Помпиду, Бруклинском музее и множестве других. Bedlam - первый эксперимент мультимедийного художника в виртуальном пространстве.

Вошедший в конкурсную программу проект Le Bal de Paris de Blanca Li - результат сотрудничества множества европейских VR-студий и всемирно известного хореографа Бланки Ли. Бюджет проекта более 2 миллионов долларов.

Зрители также впервые увидят проект Samsara известного режиссера VR-проектов Хуан Синь-цзяня. Он сотрудничал с американской медиа-художницей Лори Андерсон - их работа Chalkroom, получила награду за лучший VR-опыт на 74-м Венецианском международном кинофестивале. Его работа Bodyless также была номинирована на 76-м фестивале в Венеции.

В секции Best Of VR принимает участие проект Space Explorers: The ISS Experience. Для создания этой работы космонавты Международной Космической станции отсняли более 200 часов материала о жизни в космосе. Другой масштабный проект в категории Best Of VR - Reeducated - посвящен проблеме лагеря "перевоспитания" уйгуров в китайском Синьцзяне.

Полный список VR работ доступен сайте на Венецианской биеннале по ссылке.

В Москве, как и в остальных городах мира, показ всех работ пройдет на английском языке и на языке оригинала с английскими субтитрами. Показ работ на площадке партнера проекта - Московского Музея Современного искусства - будут сопровождать специалисты, которые помогут каждому посетителю составить персональную программу просмотра, исходя из его интересов, опыта в пользовании VR-устройствами и уровня владения английским языком.

"VR становится неотъемлемой частью быстрорастущей индустрии контента, это именно та сфера, где в ближайшем будущем мы будем наблюдать масштабный рост и развитие. Технологии виртуальной и дополненной реальности уже сегодня используются не только в искусстве и развлечениях, но и в прикладных отраслях - образовании, медицине, MICE индустрии, маркетинге, ритейле. Предоставляя российской аудитории возможность познакомиться с лучшими на сегодняшний день проектами в этой сфере, мы хотим дать дополнительный толчок развитию индустрии в нашей стране и показать, на что уже способна эта технология," - комментирует Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент".

"Венецианский кинофестиваль - это старейший европейский фестиваль, первым включивший VR в официальную программу. Уже пятый год кураторы фестиваля - Мишель Реляк и Лиз Розенталь - отбирают лучшие иммерсивные работы по целому ряду критериев, включая смелость и экспериментальность, - сказала Алина Михалева, основатель студии Less Media Group и инициатор проекта. - Я рада, что именно Венецианскую VR программу мы второй год привозим в Москву. Уверена, каждый зритель, пришедший в ММОМА с 1 по 19 сентября, получит уникальный опыт и найдет именно ту работу, которая его глубоко поразит".