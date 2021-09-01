Задержан москвич, избивший 82-летнего доктора технических наук

Участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Пресненскому району Москвы задержали хулигана, избившего известного специалиста в области авиакосмической медицины. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в городском автобусе у 82-летнего доктора технических наук произошел конфликт с другим пассажиром. Когда ученый вышел на остановке на Тишинской площади, незнакомец проследовал за ним, высказывая оскорбления.

В арке дома он несколько раз ударил ученого по голове и сбил его с ног. Поднявшись, пожилой мужчина пошел дальше к своему дому. Хулиган пытался ворваться за ним в подъезд, но пенсионеру удалось удержать и закрыть дверь. Согласно медицинскому заключению, ученый получил ушибы и ссадины.

Полицейские в Центральном округе столицы задержали хулигана - 54-летнего жителя Москвы. Возбуждено уголовное дело, с задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.