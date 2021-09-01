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01.09.2021 20:02
Рубрика: Экономика

Шарм гарантируется

Циолковский станет самым современным городом Приамурья
Текст: Татьяна Дмитракова (Амурская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 200(8551)
Во всероссийском рейтинге "Индекс качества городской среды" самый молодой дальневосточный город - закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Циолковский - неизменно занимает лидирующие позиции.
В микрорайоне "Звездный" строятся дома для сотрудников космодрома Восточный. Фото: Пресс-служба администрации ЗАТО Циолковский В микрорайоне "Звездный" строятся дома для сотрудников космодрома Восточный. Фото: Пресс-служба администрации ЗАТО Циолковский
В микрорайоне "Звездный" строятся дома для сотрудников космодрома Восточный. Фото: Пресс-служба администрации ЗАТО Циолковский

"Что для нас значит высокий рейтинг Циолковского? - отметил глава минвостокразвития Алексей Чекунков. - Это значит, что в России появляется очень важный европейский феномен - "шарм маленьких городов".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Циолковский, в котором сегодня проживает чуть более семи тысяч человек, бурно развивается, но даже в достаточно далекой перспективе не утратит статус малого города. В январе прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил долгосрочный план комплексного социально-экономического развития ЗАТО до 2030 года. На его реализацию намечено направить свыше 32,6 миллиарда рублей.

"Будущий облик Циолковского формировался исходя из прогноза численности ЗАТО - к 2030 году ее планируется увеличить до 17 тысяч человек, - сообщила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова. - На воплощение намеченных объектов в жизнь деньги направлены из федерального, областного и муниципального бюджетов. Значительная часть средств выделяется корпорацией "Роскосмос", которая заинтересована в создании удобной инфраструктуры для увеличивающегося потока новых специалистов космодрома".

Первостепенная задача долгосрочного плана - сооружение жилья. К концу 2021 года здесь планируется завершить строительство семи многоквартирных домов микрорайона "Звездный", что позволит на ближайшие три-четыре года обеспечить жильем 576 семей сотрудников космодрома, в частности все расчеты Космического центра "Восточный", задействованные в пусковых кампаниях ракет-носителей "Союз" и "Ангара".

Большое внимание в долгосрочном плане уделяется сферам образования и здравоохранения

А до 2025 года в эксплуатацию планируется ввести более 1500 квартир для шести тысяч сотрудников космодрома и членов их семей. На эти цели "Роскосмос" суммарно выделяет свыше 16 миллиардов рублей, что превышает половину общего объема инвестиций в развитие города.

Большое внимание в долгосрочном плане уделяется сферам образования и здравоохранения. "Возведем в городе 25 социальных объектов, две школы и три детских сада. В 2022 году появится комплекс зданий медико-санитарной части для жителей Циолковского и строителей космодрома. Есть планы по созданию крупного спортивного объекта - физкультурно-оздоровительного комплекса", - перечислил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Знаковым не только для ЗАТО, но и для всей области станет перевод городской котельной на природный газ. "Циолковский - первый город в регионе, который перейдет на газ, - указал Василий Орлов. - Главная цель - приблизить регион по качеству жизни и социальному развитию к уровню западной части страны. Если здесь будут нормальные больницы, школы, дороги, жилье, работа, условия для бизнеса, тогда люди будут не уезжать, а наоборот, приезжать в нашу уникальную область".

Справка "РГ"

Населенный пункт на месте нынешнего ЗАТО был основан в 1961 году под названием Углегорск. В 1996 году вблизи появился космодром Свободный, позже трансформированный в Восточный. В 2015-м поселок Углегорск получил статус города и новое наименование - Циолковский.

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