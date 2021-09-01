Программы "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", призванные остановить отток населения из регионов ДФО, дополнятся третьим направлением - "Дальневосточным кварталом".

"Вместо точечных строек в городах нужно возводить комплексы от 100 тысяч квадратных метров, - заявил глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - Крупных девелоперов можно привлечь, если дать им серьезный масштаб проектов. Поэтому мы будем двигаться по пути комплексной застройки, по пути создания "дальневосточных кварталов". И, предлагая проекты объемом от 100, 150, 200 тысяч квадратных метров, мы рассчитываем заинтересовать крупных застройщиков. Сильных застройщиков одним домом не затащим - на Дальний Восток лететь шесть-восемь часов. Поэтому решение - это комплексная застройка".

Первоначально предлагалось к 2030 году построить в ДФО три "Дальневосточных квартала" на 10 900 квартир. Планировалось, что появятся они в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Но вскоре концепция поменялась: во всех регионах ДФО будут реализованы проекты комплексной застройки в рамках "Дальневосточных кварталов".

Новая программа родилась в ответ на растущий спрос на жилье, который разгоняет льготное ипотечное кредитование. Так, за год действия только "Дальневосточной ипотеки" выдано 15 тысяч кредитов на общую сумму более 54 миллиардов рублей. Изначально ставка по ней была определена в два процента годовых. Сегодня многие банки кредитуют участников программы и на более привлекательных условиях - вплоть до 0,1 процента.

Удовлетворить подскочивший спрос возможно только увеличением объемов жилищного строительства.

Правительство Амурской области заявило сразу восемь участков для комплексной застройки. "Наш регион крайне заинтересован в данном механизме, - подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов. - Информация об участках под подобную застройку доведена в минвостокразвития. Мы готовы сотрудничать с министерством не только в рамках пилотных проектов, но и при дальнейшей реализации программы с распространением ее на все заявленные территории".

Новая программа родилась в ответ на растущий спрос на жилье, который разгоняет льготная ипотека

На Колыме все шансы стать "Дальневосточным кварталом" имеет район под названием Гороховое поле в Магадане. Власти региона считают, что комплексное развитие этой территории позволит убить сразу несколько зайцев: улучшить жилищные условия колымчан, начать расселение аварийного жилищного фонда, решить проблему переселения граждан из неперспективных и закрывающихся поселков, обеспечить квартирами сирот, инвалидов, многодетные и молодые семьи, медицинских работников в рамках госпрограмм. Кроме того, этот шаг создаст экономическую возможность для реализации долевого строительства и "дальневосточной ипотеки", чего раньше в области не было из-за отсутствия новостроек.

"Первый этап комплексной застройки Горохового поля предполагает возведение до 100 тысяч квадратных метров жилья. Прежде всего это позволит улучшить условия проживания более чем двум тысячам семей, которые получат взамен ветхих и аварийных квартир современное и комфортное жилье в новом микрорайоне Магадана", - сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Помимо жилого комплекса здесь на общей площади в 68 гектаров должны появиться многофункциональный культурный центр, многопрофильный центр реабилитации на 50 мест, два детских сада, общеобразовательная школа на 950 учащихся, детская поликлиника на 50 посещений, дороги.

Первый якутский "Дальневосточный квартал" определенно вырастет в Нерюнгри. В 2019 году правительство Республики Саха подписало соглашение с минвостокразвития, "Газпромбанком" и компанией "Колмар груп" о реализации инвестпроекта в сфере жилищного строительства. В прошлом сентябре торжественно заложили символический камень на месте будущего жилого квартала "Р" для работников угольного предприятия на две тысячи квартир. Строительство пройдет в четыре очереди. Намечено в 2023 году возвести 11 многоквартирных домов общей площадью 106,7 тысячи квадратных метров.

"Дальневосточный квартал" предполагает, что при сооружении современных домов в проекте сразу закладываются детские сады, школы, скверы и другие объекты социальной инфраструктуры. Это формат, в котором люди окружены всем необходимым, комфортом", - отметил первый вице-премьер республики Кирилл Бычков.

Предварительный проект "квартала" на 140 тысяч "квадратов" жилья предоставило правительство Забайкальского края. По словам губернатора Александра Осипова, эта разработка предполагает создание полноценной социальной инфраструктуры, включающей и возможность различных видов отдыха. В Бурятии новый формат решено использовать для комплексного развития исторической части Улан-Удэ: "Дальневосточный квартал", в план которого входит музей, намерены создавать в центре города либо в юго-восточной части Октябрьского района.

- Территория в районе поселков Паратунка и Термальный станет пилотной площадкой для реализации проекта "Дальневосточный квартал", - рассказал глава Камчатского края Владимир Солодов. - На этой территории есть несколько участков, к которым инвесторы проявляют интерес, и в ближайшее время там начнется активное строительство.

"Минвостокразвития разрабатывает пакет инициатив, направленных на распространение режима территорий опережающего развития на проекты комплексной застройки. В ближайшее время у застройщиков появится возможность воспользоваться этим уникальным преференциальным режимом, доказавшим свою эффективность на Дальнем Востоке в различных отраслях", - сообщил Алексей Чекунков.

Тем временем

На Востоке страны кипит не только строительство жилья, но и социальных объектов, причем нередко по инициативе частного капитала. Так, на средства компании "Удоканская медь" построен инфекционный модуль для борьбы с COVID-19 на территории Каларской центральной районной больницы. Теперь нуждающихся в госпитализации больных смогут лечить в поселке Чара Каларского округа, без необходимости отправлять санавиацией в столицу Забайкальского края - Читу. Инфекционный модуль общей площадью 1200 квадратных метров сможет принимать одновременно до 20 пациентов. Инфекционное отделение разделено на несколько зон: приемное отделение со смотровыми комнатами, 10 боксов - полностью укомплектованных палат с отдельными входами, две палаты интенсивной терапии с необходимым оборудованием, а также ПЦР-лаборатория. Все места в новом модуле будут обеспечены кислородной поддержкой больных. Также на территории Каларской ЦРБ компания построила 9-квартирный жилой дом для медицинского персонала. Сейчас модуль готов к приему больных, а Каларская ЦРБ объявила о наборе персонала.