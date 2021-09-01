Дальневосточный фермер проехал на автомобиле через всю Россию

Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Мурманск… Это только некоторые из городов, которые этим летом успел посетить пользователь "дальневосточного гектара" из Хабаровска Михаил Утробин. Вместе с женой и двумя маленькими дочками в середине июня он отправился путешествовать по родной стране на автомобиле. За лето успел объехать большую ее часть! А по пути рассказывал о возможностях, которые сегодня есть на Дальнем Востоке.

Михаил Утробин с женой и дочерьми заезжал в разные города России, рассказывая о возможностях жизни и работы на Дальнем Востоке. Фото: Из архива Михаила Утробина

Удобный формат

- Для нашей семьи это уже не первый автопробег. Впервые совершили его в 2014 году, тогда три недели ехали из Хабаровска до Питера. В 2016-м была поездка длиной в пять месяцев, - вспоминает Михаил. - Мы любим такой формат путешествий. Это дополнительная свобода. Нет билетов, дат вылетов, к которым привязаны. Ты можешь задержаться где-то дольше или уехать раньше, если не по­нравилось.

Путешественник признается, что в прошлый раз планировать поездку было сложнее, ведь он еще не был предпринимателем и не мог позволить себе длинный отпуск. Тогда, чтобы уехать, пришлось уволиться с работы (он трудился менеджером в крупной федеральной компании) и тратить накопленные ранее деньги.

Именно в поездке Михаил решил круто поменять свою жизнь. Вернувшись домой, стал одним из первых участников программы "Дальневосточный гектар". В октябре 2016-го выбрал участок, через четыре месяца подписал договор и начал создавать молочную ферму, а опытом делиться в блоге в Instagram. Там рассказывает об особенностях освоения "гектара".

Как и в любом деле, успех пришел не сразу. Какое-то время семье приходилось жить более чем скромно, а самому гектарщику - самостоятельно кормить и доить коров. Зато сейчас работа фермы отлажена отлично. Коллектив подобран ответственный, и хозяин, оставив на ферме за старшего своего заместителя, смог со спокойной душой уехать колесить по стране. Рабочие проблемы при необходимости решал дистанционно.

Кстати, именно Михаил Утробин в августе 2020 года обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением выдавать второй "дальневосточный гектар" тем, кто успешно освоил первый. Два месяца назад была принята соответствующая поправка в закон.

От Тихого до Северного Ледовитого

Путешествие хорошо продумали. Заранее выстроили маршрут, подготовили автомобиль…

- Это очень важно, когда отправляешься в такую долгую поездку. Нельзя купить машину и на следующий день ехать, в ней надо быть уверенным, - объясняет Утробин. - Техническое состояние нужно довести до идеального. Резину желательно вообще новую приобрести перед поездкой.

Первую часть пути из Хабаровска до Нижнего Новгорода путешественники старались проехать максимально быстро, ведь там Александре Утробиной предстояло встретиться со школьными подругами, с которыми она не виделась десять лет. После смогли сбавить обороты и по-настоящему насладиться поездкой.

- Маршрут составляли, учитывая, что у нас по всей стране есть родственники и друзья. А к Северному Ледовитому океану решили отправиться просто потому, что захотели своими глазами увидеть Арктику, - признается Михаил.

Эта часть поездки стала для семьи самой яркой. Появилось ощущение, что находятся буквально на краю земли.

- Запомнились белые ночи. Мы гуляли с женой и вдруг осознали, что солнце начало подниматься, хотя так и не зашло за горизонт. Это очень круто, - рассказывает путешественник. - Понравилась Карелия, мы там были в первый раз. Замечательные места, чистейшее озеро. Были на карьере, где раньше добывали гранит, сейчас там оборудован природный парк.

Самыми благоустроенными российскими городами дальневосточникам показались Москва, Санкт-Петербург и Казань.

- Едешь в дождь по центру Москвы, а машина не пачкается, - смеется Михаил. - Потому что везде бордюрчики, и земля с дождем не попадает на асфальт, пыли не так много.

Путешествуя с детьми, нужно тщательнее следить за тем, что вы едите в дороге. Так, в придорожных кафе семья старалась не питаться, переживая за качество продуктов. Поэтому полноценные трапезы были на длинных остановках, а в дороге ели то, что взяли с собой.

- Важное требование к продуктам в автомобиле - они не должны крошиться и оставлять сильные запахи, - говорит глава семьи. - Нарезали в контейнер фрукты и овощи. Отказались от колбас и сосисок - пользы в них нет. Готовили филе курицы или индейки. Брали еще орехи, сушеное манго, но они быстро кончились. Сладости старались не покупать, как максимум - шоколадку.

С "гектаром" по стране

Черный автомобиль Утробиных перед поездкой украсили несколько белых наклеек - карта маршрута, логотипы компаний-друзей, которые помогали готовиться к автопробегу, и надпись "Дальневосточный гектар". Последняя появилась неслучайно. Ведь хабаровский фермер был готов рассказать всем желающим о своем опыте создания бизнеса на бесплатном участке земли.

- Я встретился с представителями нескольких СМИ, - отмечает предприниматель. - Сразу делал акцент на том, что я не эксперт, это только мой путь.

На одной из встреч признался, что через несколько месяцев, как только истечет пятилетний срок пользования "дальневосточным гектаром", будет брать участки в собственность. Их пять: оформлены на него, маму, жену и обеих дочек.

Готов был Михаил пообщаться и с теми, кто писал ему в блоге и просил совета. Не игнорировал людей, которые, видя наклейку на автомобиле, подходили и скептически спрашивали: "Это тот самый гектар, который выдают?"

- Я в таких случаях обычно отвечал, что гектар не выдают, ты выбираешь его сам в соответствии с четкими критериями, - говорит фермер. - У меня их пять. Первый - красивый вид. Второй - наличие дороги. Третий - приемлемое расстояние до города. Четвертый - неподтопляемая территория. И пятый - наличие электрического столба поблизости. Я не рассчитывал, что специально для меня будут строить дороги, тянуть электропровода…

Кстати

Делиться своим опытом Утробины всегда рады и будущим путешественникам готовы дать несколько советов. Главный из них - не бояться! Ведь поездки - это не страшно и весело. Автопутешествия могут стать хорошей альтернативой авиаперелетам, если есть желание посетить сразу несколько мест и ехать большой компанией. Такая поездка станет даже дешевле.

- Есть мнение, что путешествовать дорого. Я с этим не соглашусь. Раньше часто катался автостопом из Хабаровска во Владивосток на выходные. Таким же способом проехал всю Азию, - говорит Михаил. - Можно взять велосипед и уехать куда-то недалеко от города. Это абсолютно бесплатно! Надо только решиться.

В пути без сложностей не обходится. И к этому тоже надо быть готовым. Утробины уже на третий день поездки так сильно поругались, что даже хотели вернуться. Но потом собрались с мыслями, выдохнули и продолжили путь.

- И еще, когда будете собираться в дорогу, обязательно что-нибудь забудете, - улыбается путешественник. - Не стоит по этому поводу расстраиваться. Все можно докупить.