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01.09.2021 07:00
Рубрика: Власть

Генпрокурор РФ открыл во Владивостоке филиал Университета прокуратуры

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ Фото: Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ
Фото: Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ

Прибывший с рабочим визитом во Владивосток Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов принял участие в открытии филиала Университета прокуратуры - Дальневосточного юридического института. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Поручение о создании филиала вуза было дано Генпрокурором России год назад.

Краснов сообщил об открытии представительства Генпрокуратуры в Страсбурге

- Мне очень приятно, что оно реализовано в такой короткий срок. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто внес вклад в решение этой непростой задачи. История нового института только начинается, но я уверен, что он продолжит лучшие традиции ведомственного образования и высшей юридической школы страны, - сказал на торжественном открытии филиала Игорь Краснов.

Он вручил студенческие билеты первокурсникам, заметив, что этот набор во всем первый. Так, сегодняшние студенты будут через несколько лет первым выпуском Дальневоссточного филиала Университета прокуратуры РФ.

Вуз также призван повышать квалификацию сотрудников прокуратуры по стратегически важному направлению надзорной работы в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Учебное заведение разместилось в самом центре дальневосточной столицы - бывшем корпусе Дальневосточного федерального университета, некогда Владивостокском коммерческом училище, где в 1913-1919 годах учился писатель Александр Фадеев.

В рамках визита во Владивосток Игорь Краснов встретился с коллективом прокуратуры Приморского края, обозначив приоритетные направления в работе надзорного ведомства, и возложил венок к мемориальному комплексу "Боевая слава Краснознаменного Тихоокеанского флота". 3 сентября Генеральный прокурор России примет участие в работе VI Восточного экономического форума в сессии "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций".

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