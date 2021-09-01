Как живется в поселке Хасан, где сходятся границы трех государств

Приморский поселок Хасан - уникальное место на карте Союзного государства. Здесь меж пологих сопок и гектаров нежно-розового цветущего лотоса сходятся границы трех государств: России, Китая и Северной Кореи. Как живут и о чем мечтают жители Хасана? Едем в гости на самую границу.

На макушке сопки

От Владивостока до приграничного поселка Хасан четыре часа быстрой автомобильной езды. Дорога вильнула пологим коленом и превратилась в улицу, по обеим сторонам которой выстроились ровные ряды двухквартирных домов, аккуратные заборы и пестрые от цветов палисадники. Воскресный полдень, на улице ни души. На краю поселка - невысокое здание почты с настежь распахнутой дверью. Меня встречает хозяйка - почтальон Юля Пилипенко. Зарплата у Юли маленькая - семнадцать тысяч рублей. Она несколько раз хотела бросить свою "ямщину", но признается, что жалко стариков. Которые ее ждут как родную.

- Я им и давление могу померить, и продуктов купить. Порой некогда, бежать надо, а им поговорить хочется, не отпускают, рассаду да редиску свою показывают, - хохочет Юля.

На почте узнали, что поезда в Северную Корею с приграничной станции Хасан не ходят с конца 2019 года, клятый ковид окончательно закрыл международные двери.

- Говорят, что корейцы строят специальный тоннель, чтобы вагоны дезинфицировать, но пока на станции стало заметно тише, - поясняет почтальон.

Почта в Хасан приходит три раза в неделю, газеты побеждает скоростной интернет - печать сегодня выписывают мало. Писем приходит еще меньше.

- В основном официальная переписка организаций. А люди уже почти не пишут, несколько писем в неделю, не больше, - делится буднями письмоносец.

Юля живет в этом приграничье уже двадцать лет, сюда ее из Центральной России привез муж. Пять минут переговоров и Юля соглашается показать нам "сопку, с которой видно три границы как на ладони". Проезжаем старый поселок и молчаливое кладбище. Тормозим у подножья пологой сопки. Через десять минут хода по траве выше моего роста поднимаемся на макушку сопки. Виды завораживают. Извиваясь, блестит пограничная речка Туманган (Туманная), через нее узкий железнодорожный мост перекинулся из российского Хасана в соседнюю Корею. Плотные ряды синих крыш, геометрические квадраты аккуратных полей - это корейский поселок Туманган. Легкий поворот головы - и перед тобой Китай. Густая зелень перелеска и высокая пагода из серого камня, к которой ведет ровная лента бетонки.

Почтальон Юля Пилипенко живет в этом приграничье уже двадцать лет, сюда ее из Центральной России привез муж. Фото: Диана Шарафулисламова

Чуть дальше - змейка железнодорожных путей, над которой разносится сиплый гудок тепловоза, неподвижная заводь озера Хасан и "шахматная доска" поселковых улиц - это уже Россия.

Три границы, три государства, мирная тишина и один на всех ветер, свистящий в ушах...

Секреты местного главы

Иван Владимирович Степанов - глава Хасанского района, все рабочие дни пропадает в райцентре Славянка, а на выходные приезжает домой в родной Хасан.

Степанов прибыл в Хасан в двухнедельную командировку еще в середине 80-х годов.

- Приехал, влюбился в местную девушку и остался, - говорит районная власть.

В те доперестроечные советские годы жизнь на станции Хасан била ключом. Отношения между СССР и КНР были заморожены со времен "культурной революции", а торговля с КНДР шла бойко. В Корею днем и ночью шли вагоны с лесом и наливные составы с нефтью.

В Союз везли минеральные удобрения, отборные овощи и дефицитные тогда изделия из текстиля: одежду и ткани.

- Так называемые толкачи приезжали со всего Советского Союза, каждый хотел свой товар побыстрее через границу протолкнуть. Коррупция? Да что вы?! Тогда об этом и не слышали, все решалось через застолья, коньяк и конфеты, - улыбается Степанов.

В те годы он трудился грузчиком на станции, за годы тяжелой работы скопил целых десять тысяч полновесных рублей, которые вмиг обесценились в начале лихих 90-х.

- Успел на них купить корову и бычка, - по-крестьянски замечает Иван Владимирович.

С 1991 года Иван Степанов возглавлял поселковую власть, а в 2019 году встал у руля района. В течение тридцати лет побеждать на местных выборах - это заявка в Книгу рекордов Гиннесса.

- У нас народ тут особый, живем далеко от больших городов. Все друг дружку знают. С людьми надо честно себя вести, вот и все секреты, - говорит глава.

За последние годы в этом российском приграничье произошли разительные перемены. Построили три пятиэтажных дома и две четырехэтажки.

- В новое жилье переселили всех жителей старого поселка. Семь с половиной тысяч метров благоустроенного жилья построили! На днях запускаем очистные сооружения поселкового водопровода, - делится Степанов.

Удивляюсь! В такой отдаленности строить многоэтажные дома и модернизировать водопровод.

Глава Хасанского района Иван Степанов приехал сюда в середине 80-х - влюбился в местную девушку и остался навсегда. В течение тридцати лет он побеждает на местных выборах. Фото: Диана Шарафулисламова

- Все от власти зависит. Раньше губернаторы бывали тут один-два раза, не больше. А Олег Николаевич Кожемяко за последние два года одиннадцать раз сюда приезжал. Только благодаря ему жизнь в поселке стала меняться, - рассудительно говорит Иван Владимирович.

Фейерверк на трех границах

Сегодня в Хасане с нетерпением ждут окончания пандемии и начала развития туризма. И активно готовятся встречать гостей!

На ближайшем Лотосовом озере в этом году нежно-розовая красота краснокнижных цветов простирается до горизонта. Глаз не оторвать от чудного "ковра".

На озере строят смотровую площадку, которая метров на двадцать будет заходить над водоемом.

- Туристы из Южной Кореи к нам давно просятся, эти места для них исторические и святые. Построить бы ресторан на той сопке, где вы были, там шикарная панорама. А какие у нас караси - во рту тают! - мечтательно говорит глава.

Но с туризмом в этом удивительном месте сложно. Основная проблема - пограничные формальности. Иностранцам в здешнее трехграничье въезд разрешен только по визам. Оформление которых - дело длительное и по-прежнему непростое.

До мировой эпидемии лучше всех с туризмом получалось у соседей-китайцев. Они у самой границы построили "раскосую" одиннадцатиэтажную пагоду с рестораном под крышей, смотровыми площадками и скоростными лифтами. Но с началом пандемии и у них замерла жизнь. Торговлю с КНДР в последнее время свели на нет санкции и ограничения из-за COVID-19.

Перестал ходить пассажирский поезд Москва-Пхеньян, а из Уссурийска до Хасана два раза в неделю тепловоз привозит единственный плацкартный вагон с редкими пассажирами.

Но эпидемия не разрушила добрую традицию в новогоднюю ночь одновременно запускать новогодние салюты на территории трех соседних государств.

- Вы не представляете, какая это красота! Словами не описать, - говорит Владимир Анатольевич Карпов, директор местной школы. Он с молодой женой-учительницей приехал сюда еще в 1978 году. Думал, что на три года. Получилось - на всю жизнь! Сегодня в хасанской школе учатся 72 ученика. Среди них двое мальчишек из КНДР. Выпускники хасанской школы работают в МИД КНДР и пишут в родную школу полные благодарности письма.

…Выезжая из поселка, снова остановились у Лотосового озера. Хотелось еще раз посмотреть на цветущую водную поляну. Там встретили группу туристов, которые отдыхают в восьми километрах от поселка на побережье Японского моря.

- Вода чистейшая и теплая, а пляжи какие - Таиланд отдыхает! Не хватает удобств и развитой инфраструктуры. А так места идеальные для пляжного отдыха, - делится семья Чередниченко из города Лесозаводск.

Вот такая "точка" на карте Союзного государства - перекресток трех государственных границ, где есть уникальные пляжи Японского моря, а местные озера и реки полны рыбы. Самая южная точка Приморского края, где живут добрые, работящие люди. Наши люди.

Досье "Союза"

В поселке Хасан живут чуть более 600 человек. Единственный населенный пункт Союзного государства, имеющий сухопутную границу с Северной Кореей, железнодорожное сообщение с которой открылось еще в 1951 году. Свое название поселок получил от одноименного озера, близ которого в 1938 году произошел приграничный вооруженный конфликт между СССР и Японией. С советской стороны в конфликте участвовали 32 тысячи человек, с японской - 60 тысяч. После тех событий появилась знаменитая песня "Три танкиста, три веселых друга".

Прямая речь

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

- Хасан - легендарное место, где сходятся три границы и три истории. События августа 1938 года навсегда остались в отечественной истории. Тогда со стороны Маньчжурии на нашу землю вторглась японская армия. Бои были по-настоящему кровопролитные, о героях Хасана помнят, их имена чтут в нашем крае. Это место уникальное по своему туристическому потенциалу, который мы будем обязательно развивать. Там великолепные пляжи, длинные прибрежные косы и теплое море. Там поют южные цикады. У Хасана хорошее будущее, в которое мы будем вкладывать средства и интеллект.