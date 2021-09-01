Корабли ТОФ провели стрельбы в Охотском море

Отряд малых противолодочных кораблей "Холмск" и "Усть-Илимск" Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Охотском море.

Моряки отработали действия расчетов артиллерийских установок АУ АК-630 и постов визуального наблюдения. А на завершающем этапе организовали противовоздушную оборону корабля расчетами зенитных ракетных комплексов "Оса" с постановкой радиоэлектронных помех ближнего рубежа.

"В общей сложности экипажи кораблей провели в море более трех недель", - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.