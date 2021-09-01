На благоустройство дворов в ДФО выделят 7 миллиардов рублей

На благоустройство дворов на Дальнем Востоке выделят 7 миллиардов рублей. Об этом сообщил зампред правительства, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Дворы под программу благоустройства определят сами дальневосточники.

"Мы переходим к следующему этапу формирования комфортной городской среды. Будем приводить в порядок тысячу дворов на Дальнем Востоке. Это будет стоить порядка 7 миллиардов рублей. Губернаторы вместе с жителями определят, где и какие дворы надо приводить в порядок в первую очередь", - пояснил Трутнев.

Как уточнили в полпредстве ДФО, целью реновации тысячи дворовых пространств является обновление дворовой инфраструктуры и создание пространств для отдыха и развития рядом с домом. В рамках программы будут создаваться площадки с оборудованием для игр и спорта. Отдельное внимание будет уделено маломобильным группа населения.

В перспективе обсуждается строительство 300 новых площадок для активного отдыха и спорта. Это детские игровые площадки, многофункциональные площадки для спорта, пространства для занятия велоспортом, катания на скейтбордах, самокатах и роликах, проведения фестивалей и соревнований.