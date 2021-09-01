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Текст:   Марина Трубилина 
19:01 01.09.2021

Названы регионы, где строить жилье дешевле всего

Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Средняя себестоимость строительства одного квадратного метра жилья в первом полугодии 2021 года выросла на 11,5% по сравнению с началом 2020 года.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Такие данные приводятся в материалах Росстата. Если в начале прошлого года "квадрат" стоил 42 962 рубля, то в нынешнем году - уже 47 925 рублей.

Наиболее высокая стоимость строительства - в полтора раза выше среднероссийского уровня, была в Чукотском автономном округе (196 056 рублей за кв.м). В Сахалинской области "квадрат" жилья обходится строителям в 82 857 рублей, в Москве в 78 636 рублей, Амурской области 76 476 рублей, Ямало-Ненецком АО в 76 058 рублей,

В 51 регионе себестоимость метра, напротив, ниже, чем в среднем по России. Дешевле всего строить жилье в Дагестане (28 016 рублей), Чечне (29 814 рублей) и Тамбовской области (30 336 рублей за кв.м).

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