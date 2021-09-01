В этом году в рамках ВЭФ традиционно будут обсуждаться крупные инвестпроекты на Дальнем Востоке.

Приход новых инвесторов помогает развивать этот регион: создавать рабочие места, привлекать квалифицированных специалистов, создавать необходимую энергетическую и транспортную инфраструктуру, улучшать социально-экономические условия отдаленных городов. Именно в части обеспечения крупных проектов ресурсоемкой инфраструктурой бизнесу чаще всего необходима поддержка государства.

Один из таких проектов - освоение Удоканского месторождения меди на севере Забайкальского края. Здесь строительство горно-металлургического комбината и инфраструктуры для него в 2019 году было начато фактически одновременно. Это значительно сократило сроки реализации проекта и позволило запланировать завершение строительства первой очереди уже на 2022 год.

Уже готовы корпуса комбината, а на карьере идут вскрышные работы. Возведены и заполняются оборудованием уже практически все звенья технологической цепочки.

Вечномерзлые грунты и суровые климатические условия, необходимость учитывать высокую сейсмичность местности - все это усложняет строительство, требует больше материалов и ресурсов. Восемь месяцев в году здесь царят холода, а столбик термометра зимой опускается до -60С. Но сомнений в том, что совсем скоро тут заработает большое производство, нет. Объем переработки первой очереди комбината составит до 15 миллионов тонн руды в год с учетом потенциала технологического оборудования, а после уже запланированного увеличения мощности - не менее 36 миллионов тонн. На Удокане будут производить востребованные на мировом рынке катодную медь и сульфидный медный концентрат: всего 125 тысяч тонн меди в год. Проект реализуется в рамках ТОР "Забайкалье", его вклад в ВРП составит около 10 процентов.

Проект по добычи меди на Удокане можно назвать долгожданным. Месторождение было открыто в 1949 году советскими геологами, однако приступить к его освоению удалось только в наши дни.

Освоение Удоканского медного месторождения изменит жизнь севера Забайкалья к лучшему

Ресурсы Удокана - 26,7 миллиона тонн меди. Это самое крупное неразработанное месторождение в России и третье по величине в мире. Вокруг него - горы и тайга, до крупных городов - два дня на поезде. Инфраструктуры, необходимой для работы крупного горнодобывающего предприятия, тут никогда не было, что объясняется суровыми условиями. Именно поэтому удоканская руда оказалась не по зубам ученым и технологам ХХ века.

Более 70 лет месторождение оставалось неосвоенным. Но развитие технологий позволило наконец-то приступить к его разработке. В 2008 году для этого была создана "Байкальская горная компания", теперь - "Удоканская медь". Сегодня к площадке будущего ГМК, как артерии к сердцу, тянутся дороги и ЛЭП. Без них масштабная стройка в такой местности была бы невозможна.

Одним из первых инфраструктурных проектов, реализованных "Удоканской медью", стало строительство подъездной дороги от ближайшего поселка Новая Чара. Автодорога протяженностью почти 20 километров рассчитана на проезд крупной строительной и грузовой техники: ее ширина 6 метров. Годовой грузооборот составит примерно 700 тысяч тонн. Потребовалось построить и мост через реку Нирунгнакан, и теперь автомобильное сообщение стало бесперебойным. Новый мост способен выдерживать нагрузку до 60 тонн. Строительство длилось почти год и оказалось непростым - потребовалось расчистить русло, а затем возвести сложную опорную конструкцию на буровых сваях, каждая - диаметром 1,2 метра.

Новая дорога и мост необходимы для доставки грузов на ГМК и готовой продукции к Байкало-Амурской магистрали. Для перевалки грузов "Удоканская медь" строит рядом с магистральной линией прирельсовую базу с приемоотправочными путями. Она рассчитана в том числе на дальнейшее расширение производства.

Строящемуся комбинату также необходима электроэнергия. После запуска производства на основе гидрометаллургической технологии ее потребуется еще больше. С 2022 года общий объем электропотребления ГМК "Удокан" составит 166 МВт, а с 2025 года увеличится до 195 МВт. Строительство энергетической инфраструктуры началось с прокладки ЛЭП от действующей подстанции "Чара" к площадке комбината. Тянущаяся на 25 километров линия и опоры, возведенные среди гор и тайги, чем-то напоминают великую китайскую стену - они словно игнорируют сложный рельеф местности. Причем опоры имеют усиленные фундаменты - с учетом высокой сейсмичности территории. На производственной площадке были построены еще две подстанции - "Удоканский ГМК" (на 50 МВт) и "Блуждающий" (на 146 МВт). Их суммарной мощности достаточно для строительства и последующей эксплуатации комбината.

На предприятии в рамках первой очереди будет создано более трех тысяч рабочих мест и еще около 20 000 - в смежных отраслях. Поэтому "Удоканская медь" создает инфраструктуру для комфортного проживания будущих сотрудников. На предприятии будут работать в основном вахтовым методом. В конце 2020 года началось строительство целого вахтового комплекса. В распоряжении вахтовиков, помимо удобных гостиничных боксов, будут ФОК, столовая, гостиница, медицинский комплекс и ряд других объектов для комфортного пребывания.

Для ближайшего поселка Новая Чара, где находится офис компании и где будет жить часть сотрудников, "Удоканская медь" подготовила проект комплексного развития территории. В перспективе в поселке появятся культурно-досуговый, физкультурно-оздоровительный и медицинский центры, новый квартал, который станет фактически первым новым жильем, построенным здесь с советских времен. При этом значительные изменения в жизни региона присутствия происходят уже сегодня. В центре поселка начато строительство крытого хоккейного катка и нового сквера с амфитеатром, сухим фонтаном, зоной воркаута и спортивными площадками для детей и взрослых. Одновременно в нескольких дворах поселка устанавливают детские площадки, и теперь у детей и родителей появятся пространства, где можно проводить время с пользой для здоровья и безопасно. Благоустройство ведется за счет средств федерального бюджета в рамках программы Центров экономического роста и при непосредственной поддержке "Удоканской меди". Компания берет на себя проектные и строительные работы, а также выделяет средства на обновление и ремонт социальной инфраструктуры Новой Чары и других поселков Каларского округа.

Цель этих инициатив - создать комфортную среду для будущих сотрудников, их семей и местных жителей, в особенности молодежи, которая захотела бы остаться здесь жить и работать. По всей концепции развития Новой Чары компания консультировалась с местными жителями, чтобы определить, какие социальные объекты поселку нужны в первую очередь.

"Срок разработки Удоканского месторождения - более 70 лет, - поясняют в компании. - На предприятие нужно привлечь много сотрудников рабочих специальностей и ИТР. Это будет в основном вахтовый персонал с графиком работы 45/45. Но и в течение 45 дней человеку необходимо не только жить в вахтовом поселке с доступом к современным благам цивилизации, но и иметь возможность куда-то выйти вечером, посмотреть кино, заняться спортом. Часть сотрудников компании будут жить в Новой Чаре. Там им также необходимо обеспечить необходимый уровень социальных услуг. А для этого нужно дополнительно привлечь на работу в поселок врачей, учителей, воспитателей детских садов и т.д. Это будет трудно сделать, если не вкладывать усилия и средства в развитие городской среды".

Еще один важный проект - реконструкция аэропорта Чара. Он обеспечивает транспортную доступность севера Забайкалья. С введением в эксплуатацию такого крупного предприятия, как ГМК "Удокан", пассажиропоток в Чару вырастет в разы. Однако аэропорт был построен еще в советское время и сильно устарел. Поэтому "Удоканская медь" разработала проект его реконструкции. Саму реконструкцию в течение 1,5 лет планирует провести Забайкальский край. Будет увеличена взлетно-посадочная полоса, так что аэропорт сможет принимать современные самолеты. Также будет построено новое здание аэропорта, рассчитанное на 80 пассажиров в час. Там расположатся медкабинет, комната матери и ребенка, фуд-корт. Проектом предусмотрено благоустройство территории, создание привокзальной площади. Аэродром будет оснащен светосигнальным оборудованием для круглосуточной работы. Там появятся дополнительные технические объекты: аварийно-спасательная станция, гараж, склад ГСМ и т.д.

По словам председателя Совета директоров компании Валерия Казикаева, Удоканский комбинат строится, исходя из современных экологических требований. Проектные решения соответствуют наилучшим доступным технологиям (то есть, фактически, применяются наиболее современные мировые технологии и оборудование. - ред). При этом компания начала работать и над снижением углеродного следа. В 2021 году, еще на этапе строительства, она приступила к разработке климатической программы, направленной на управление углеродным следом будущей продукции.

Комментарий

Юрий Трутнев, заместитель председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО:

Создается крупнейший горно-металлургический комбинат. Предприятие строится в достаточно сложных климатических условиях, люди работают практически без выходных. Всего здесь будет трудиться более 2,5 тысячи человек. Для них нужно построить жилье. Сделать так, чтобы сотрудники предприятия не просто заезжали вахтовым методом, а стали дальневосточниками, жили и работали здесь, в Забайкалье. Важно, чтобы те проекты, которые реализуются с государственной поддержкой, помогали создать комфортные условия для жизни людей на Дальнем Востоке.