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01.09.2021 07:33

Выигрышное положение

ООО "Приморскуголь" организовало турнир по быстрым шахматам
Текст: Полина Комогорцева
В горняцком поселке Новошахтинском прошел турнир по быстрым шахматам на призы компании "Приморскуголь". И хотя он имел статус регионального, его участниками стали более сотни спортсменов в возрасте от пяти до 80 лет из Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области.
Участниками турнира стали более сотни спортсменов в возрасте от пяти до 80 лет. Фото: СУЭК Участниками турнира стали более сотни спортсменов в возрасте от пяти до 80 лет. Фото: СУЭК
Участниками турнира стали более сотни спортсменов в возрасте от пяти до 80 лет. Фото: СУЭК

Быстрые шахматы - разновидность игры, в которой дается ограниченное время на обдумывание хода: больше десяти минут, но менее часа. Соревнования в этом году приурочили ко Дню шахтера, который отмечался в минувшее воскресенье, а также к 20-летнему юбилею Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрея Мельниченко, в состав которой входит "Приморскуголь".

Для приморских угледобытчиков поддержка королевского вида спорта и шахматного кружка в поселке Новошахтинском давно стала традицией. Впервые подобные соревнования состоялись в октябре 2018 года. Они выросли в ежегодный турнир из внутрикорпоративных состязаний угольщиков "Шахматная ладья". "Приморскуголь" проводит турниры, выделяя для этого финансовые средства как на саму организацию с учетом проживания гостей и питания, так и на призовой фонд.

В состязаниях, которые прошли во Дворце культуры поселка, приняли участие ребята шести возрастных групп, а также взрослые спортсмены, среди которых несколько международных мастеров. Между последними и развернулась основная борьба.

Победителем стал бронзовый призер России Олег Рычков из Еврейской автономии. "Серебро" завоевал Дмитрий Мерц из Хабаровска, а третье место досталось мастеру Международной шахматной федерации из города Артема Сергею Муратову. Четвертым оказался серебряный призер России Андрей Гриценко. В турнире участвовал также незрячий приморец Роман Скачков, который играл на тех же условиях, что и остальные. Он занял пятое место, продемонстрировав, что возможности и стремление к победе у спортсменов поистине безграничны.

В знак уважения к ветеранам, которые посвятили шахматам по полвека и более, организаторы турнира особо отметили участников в возрастных категориях старше 55 и 65 лет. В частности, победителем 65+ стал яркий представитель советской шахматной школы Юрий Капустин из Уссурийска.

Всем участникам турнира вручили почетные грамоты, а победителям - денежные призы и кубки.

К слову, шахматный кружок Новошахтинского городского поселения известен далеко за пределами Михайловского муниципального района. В небольшом населенном пункте действует Гроссмейстерская школа - единственная на территории от Урала до Сахалина. Она существует благодаря усилиям одного человека - Ахмата Мусаева. В копилке его воспитанников победы и призовые места на турнирах различного уровня, в том числе всероссийских и международных. В этой Гроссмейстерской школе выросли чемпионы страны Дмитрий Бацанин и Виталий Бачин.

Ахмат Мусаев приехал в Новошахтинск в 1984 году молодым инженером после окончания института в Ленинграде. Сумел увлечь шахматами местных подростков и вот уже много лет учит игре юных новошахтинцев, ведет в местном Доме культуры шахматный кружок.

Последние несколько лет лучших юных шахматистов из Новошахтинского отправляют на обучение в знаменитую школу "Сириус" в Сочи, где с ними занимаются гроссмейстеры мирового уровня. Серьезную и ощутимую помощь в этом ребятам оказывает руководство АО "СУЭК" и Фонд "СУЭК - РЕГИОНАМ" во главе с его президентом Сергеем Григорьевым.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России добытчик угля и его поставщик на внутренний и внешний рынки, производитель тепла и электроэнергии. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

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